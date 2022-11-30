王幼嘉／圖

那個老人杵在巨幕顯示屏前，要是此刻有人冒冒失失地衝撞而來，準能將他撂倒在地。花白腦袋，深紅格子襯衫的下襬鬆垮地塞進黑色棉布褲裡，脖子下面那塊骨頭奇異地凸起，像馱著只鼓鼓囊囊的行李袋。左手臂蜷曲呈四十五度角，拎一只深紫色無紡布購物袋。每隔一陣，他不得不伸手輕拍後背或腰部，以穩住那搖搖晃晃的身體。

邱振傑無意中瞥了那老人一眼，又埋頭與手機 裡的人熱聊起來。

候車大廳除了不時響起開始剪票的廣播聲，並沒有太過喧雜的噪音，人群靜默著，或自動壓低聲音。

半小時後，邱振傑登上火車，落坐不久，便聽見一個帶喘氣的聲音在耳旁響起，抬頭望去，居然是候車大廳裡那老人──手裡捏著車票，好像在等待剪票通過。他指了指對面靠窗的位置，老人非但沒有就勢坐下，還輕聲念起車票上的座位號。他不情願地起身，將屁股挪到對面空位上，那裡也靠窗，可他總覺得哪裡不舒服。

年初以來，每遇煩心事，他都想跳上火車一走了之。前些天，他們叫來很多老人到賓館開會，推銷一種叫「天益龍」的保健品，既有用的，也有吃的，一下子賺了不少錢。舉報電話先是打到工商局，後來連公安 局的人也知道了……他們決定出門躲幾天。同事小湯已提前回到老家，讓他也小心點，最好別用真實身分入住酒店。

他丟開手機，去拉遮光簾，無意中瞥了對面老人一眼，後者正在一個皺巴巴、好似被水浸濕過又曬乾的小本子上，一筆一畫寫著什麼。他伸長脖子，瞥了一眼，隨即把目光收回。老人停下筆，將口袋裡的車票、景點門票一股腦兒掏出來，放在小擱板上。

他有點不敢相信，眼前這個行動遲緩的老人居然是出來旅行的。這麼老了還到處跑，就不怕出事？他自己從沒有正兒八經地旅行過，每到一個地方，心情好、賺到錢時也會到處轉轉，但對那些要收門票的景點，實在提不起勁兒。

老人告訴他，這一趟是去海寧觀潮，等看完潮水，就回去。

「海寧潮……」邱振傑艱難地將這幾個字與某種畫面聯繫在一起，那是他讀書時語文課本上的插圖，它們像一條扭動的黃色巨龍──讓他想起童年家門口發生的特大洪水，把牛羊牲畜一股腦兒擄走，留下絕望的農婦站在溪邊號啕大哭。

「看潮很危險吧，人擠人，還有可能被潮水捲走……」他本人對這種事情不僅毫無興趣，還覺得非常無聊。

「一點也不危險。二十幾年前，我就在加拿大 芬迪灣看過潮水，很壯觀、很難忘……」老人說著、說著就聊開了。

他心頭一震，這個人居然去過加拿大、居然坐過飛機。可他連飛機的翅膀都沒摸過，更不用說什麼加拿大了。他忽然有些憤憤不平，還有些傷感。

如果不是遭人舉報，這會兒肯定還在賓館開會，對著興奮的老年顧客，講述那些根本不存在的產品療效。說得多了、順溜了，連自己也信了。

同事們都自嘲是老人們的剋星，誰遇到他們，誰倒楣。但還沒有見過眼前這樣的──那麼老了，還出門旅行。那個深紫色購物袋不知是從哪裡免費拿的，連垃圾桶裡都能翻找出比它更好的……

他還是無法把老人與那個曾去過加拿大的人聯繫在一起。不會是在吹牛吧？可如果沒去過，又怎麼知道那個叫芬迪灣的地方，還有海浪的高度。剛才，邱振傑偷偷「百度」了一下，真有這麼一個地方，老人並沒有騙他。

火車停在一座荒涼的站台上，好久不見上車的人，問列車員，說是為了給另一列火車讓路。（一）