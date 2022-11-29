我在城堡裡穿梭，感到身體越來越輕盈，彷彿城堡不僅在對我敞開胸懷，而且把我捧在手心抬了起來。再抬高一點，我就會飛起來。

我又見到了國王，但我不確定是不是我上次見到他的地方。這個房間似乎大很多，還有一扇窗。他坐在同一張椅子上，顯然已經吃完了飯。

我站在離國王大約六英尺的地方，不確定是否要向他走去。

「你不和我說話嗎？」國王問道。他沒有回頭，就注意到了我。

「哦！我以為上次遇到你，你正在地下室用餐。原來不是的。」

「是你在地下室，不是我。你把我和你一起放在地下室了，你還不明白嗎？」國王笑道。

「我怎麼會那樣做？怎麼做到的？」

「你把房間弄暗了、把城堡縮小了。」

「什麼時候？」我很納悶。

「當你認為你不在我的王國裡的時候啊！」

「啊！」我走向國王。

國王用暖暖的大手握住我的小手。

原來國王從未去過地下室。他的城堡沒有地下室。看起來像地下室的地方，其實是一個被四個房間折疊包裹起來的空間，頂部是另一個更大的房間，也就是我剛剛抵達城堡時走進去的宴會廳。

但是這些房間只是在我的想像中被折疊了起來，它們實際上是攤開來的。

所有的房間，包括我最初發現國王在用餐的窄小通道，都很明亮。

眨眼之間，宴會不知何時結束了。

我和國王在一個空曠的草地上喝茶。

陽光明媚，天空湛藍。近處有花，遠處有樹，聽得見鳥鳴和溪水。

「歡迎來到你的王國！」國王的笑燦爛如陽光。

我正要問他「為什麼是我的王國」，便意識到他在告訴我，他的王國也是我的王國。

這個地方其實一直是我的，永遠是對我敞開的，只不過我今天才知道。（全文完）