這樣來回折騰幾天，病房裡的人都知道他是個難纏的病人。大伯再叫醫生、護士，大家都很不以為然，這無形中讓爸爸陷入深深的絕望。

好不容易熬過了十四天，爸爸的新冠測試轉陰，移出隔離病房。他們終於可以到醫院陪他，給他帶吃的。但是進到病房，吃驚地發現爸爸已瘦得不成人形，更加虛弱，已不能起床了，對帶去的中國食品也提不起胃口。

奇怪的是，至今醫生對爸爸的病竟說不出個所以然，建議他出院，轉介到康復中心療養。爸爸一聽更加恐慌，彷彿去康復中心，就是宣判了他的死刑，死活不肯轉院。大伯不得不周旋在醫生當中，為他說情。終於是如願留了下來。

看著爸爸病情日漸惡化，大伯也在不知不覺中憔悴衰老，他真恨自己的英文不好，幫不上忙。即使他在病床前陪伴，爸爸還是常常打電話給大伯。大伯既要照顧奶奶，還要耐心地接聽爸爸的電話。或許爸爸更需要大伯的陪伴吧，這讓他這個做兒子的自慚形穢、無地自容。

有一天，他記得陽光特別好。大伯和他都在爸爸的病房裡，爸爸的情緒特別好，和大伯聊起年輕時一起去旅行的事。爸爸臉上的笑容讓他看起來似乎年輕了十歲，一掃病容。臨走，爸爸還說想吃三色粉條。大伯說馬上去買，明天給他送去。

第二天，他們還沒到醫院，就接到醫院的電話。護士說爸爸發脾氣，在拔管子。當時他很不理解，前一天還好好的，怎麼就急轉直下。事後才明白，那就是人們說的迴光返照。兩天後，爸爸在寂靜無人的深夜，因心力衰竭而逝。

爸爸走的那晚，他應該在醫院陪夜的，他也確實到了醫院。整個晚上，爸爸一直在喊心臟不舒服。（一五）