大家夥面面相覷，那你幹啥呢？米尼詭祕地一笑，「我得出去一趟，去糕餅店取蛋糕，那可是咱們『爬梯』最精彩的部分。」

他到了門口，又返回來，走近吳梅說：「梅，可以和我一起去嗎？」他柔和的眼神與吳梅的撞到一起，許久以來讓她執意堅持的意志在瞬間就崩塌了，像鐵達尼號撞上冰山一樣。

米尼剛把車開出社區，便側過臉來關切地問：「你剛才哭了？」

「嗯，你彈的曲子讓我想起了外婆。小時候，我最喜歡和外婆坐在老家的天井裡看月亮，外婆說，月宮是最乾淨的地方。」

「噢，這麼巧合，我彈的曲子就是〈月光〉，是德布西的奏鳴曲。這麼說我彈得還可以，至少引起你的共鳴了。」

「你彈得太好了，美妙絕倫！我還是第一次這麼近距離地聽鋼琴家演奏。」

「你這麼說話，我媽媽愛聽。我會彈一點兒鋼琴，全是因為她在背後的鞭策。」

「那你媽媽一定非常嚴厲了？」

「她呀，一半兒是老虎、一半兒是兔子。我這吃巧克力蛋糕的毛病，也是她給慣出來的。小時候過生日，我只吃巧克力蛋糕，而且必須是德國 黑巧克力，還必須是曼哈頓 糕餅店的。你看是不是太任性了？」

「嗯，是夠任性的。可那是多麼幸福的童年哪！」

「的確是啊，那，講講你的童年故事吧。看樣子，你也準是個任性的小姑娘。」

黑暗中米尼看不清她的臉，只聽到她發出一聲深深的嘆息。

那一瞬間，她忽然感覺米尼離她非常遙遠。如果她告訴米尼，她的生日沒有蛋糕、沒有巧克力，最快樂的事情，就是等著吃一碗媽媽親手做的打滷麵，他能體會出其中的快樂麼？（一二）