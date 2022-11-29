即使，你喜歡我（三）

趙梅英／圖

牠們是否諳曉人類的威脅和自身的橐鑰？做為朝生暮死的代表，成年雄性蜉蝣可活大約兩天，雌性不足五分鐘。牠們必須把每時每刻用來交配繁殖，所以無暇進食，口器退化如虛設。也可以說牠們持有無法進食的「速通卡」，得以提早覲見死神。何為因、何為果，除了造物主，沒人知道。

我們所知的是，如此短命的生物擁有著極為悠久的歷史。牠們出現在西漢哲理著作《淮南子》中、亞里斯多德的《動物誌》中，以超過三億五千萬年的進化，呈現出獨特精湛的生命藝術：從卵到幼蟲、從水到空中，從普廣爬蟲類的泥色身軀，到流彩鍍膜的長腰、細足和網紋翅脈，並在四十八小時內，留下少則四百、多達三千個後代，高度吻合了美國作家威拉德‧莫特利的爆款名言──活得快，死得早，遺體也美好。（Live fast, die young, and leave a good-looking corpse.）人們對其貶義的理解是及時行樂，今朝有酒今朝醉。褒義的理解是活在當下，把每天當作世界末日來珍惜。

「蜉蝣掘閱，麻衣如雪。心之憂矣，於我歸說。」聽我解釋完有蜉蝣登場的《詩經》，他告訴我，上周一家當地知名公司的CTO到他們學校演講：「CTO是我們校友，十七年前本科畢業，步步為營、孜孜不倦，從基層做到頂端。他的奮鬥史讓人血脈僨張，」他雙拳緊握、雙眸生輝，「青春太短，不容感傷。若有心拚搏，夢想便是歸宿。我要像他一樣！」

「加油！我相信你有這樣的能力。」我言由衷發。

「你以後要做什麼樣的人呢？」

「我？做普通職員就行，上班認真工作、下班開心畫畫。」

「僅此而已？我們要有遠大抱負，要有蜉蝣一樣只爭朝夕的衝勁。」

「可畫畫是我的抱負啊。」

「畫畫不夠遠大。結婚前你可以隨便畫，結婚後就不能不務正業了，要盡快成熟起來，聚焦家庭。」

「畫畫和持家不矛盾。你要是認為畫畫不務正業，干擾婚姻，那我就不結婚唄。」

「不行，人必須結婚，你必須結婚。」

「我需要自己的空間。」

「一結婚你就不會這麼想了，兩個人形影不離才幸福。和我一起挑戰極限吧，在我們老去之前，除了跳傘，我還喜歡衝浪、帆船、潛水……你不願意嘗試嗎？」

「我只喜歡畫畫。」

「你必須改變。」

「改變你個頭！」

「哈哈哈哈哈……」

交談在插科打諢中旋復迴皇，我與他的差異初露端倪。他試圖同化我，而我的妥協有限度。似有若無的底噪令我不安，即使它可以被交響曲開場的激昂澎湃所掩蓋，也躲不過隨之而來的慢板樂章。

我尚未戀愛，但目睹過旁人戀愛，無論浪漫源自海嘯，還是漣漪，共享序曲的赤心往往過於樂觀，低估了某些音符對琴瑟和鳴的破壞力。那些音符不會消失，只會隨著感官沉浸度的降低，愈顯鋒利。

當悠長悠哉的童年畫上句點，蜉蝣立刻進入履行物種繁衍使命的倒計時，口部功能的喪失，使牠們的成熟期達到真正意義上的高效。人類不同，人的成熟程度依靠交流，缺乏對彼此的了解，我們甚至難以啟動孕育後代的程式。理智為情感所設的障礙使人性複雜，儘管從宏觀上說，我們並不比蜉蝣偉大。

蜜色曲線托起半透明的翅膀，幾朵蜉蝣像嵌著星光的碎羽，悄然飄落在我肩上。他輕輕揮手為我驅趕，小精靈們跳著舞，掠過他近得有些恍惚的眉脊。突然間，我無法控制聲帶振動，一個期待的聲音跳出來，操縱我深扃固鑰，收起不祥的直覺：「帶我去海邊看看吧，等你放暑假的時候。或許，我可以嘗試突破自我。」（三）