「我是不是應該告訴你那些問題和答案呢？」

「不用。」

「嗯。」我相信國王，就如我相信那些答案一樣。

我和國王的談話結束後，倒著走出這個像通道的窄小房間，繼續我的探索。

我隨意打開一個門，走進一間完全漆黑的房間。我到處摸索，找不到電燈的開關，便拿出隨身攜帶的手電筒繼續找，還是找不到。

我仔細查看，把房間的每個角落都照了一遍，發現這個房間沒有窗戶，卻在通常會安置窗戶的地方掛了鏡子，總共有六個。

這麼多鏡子，到處都是我的倒影，加上手電筒的效果，頗有震撼力。

我找到一個門，門沒有鎖。我推開門，一道陽光照了進來。我毫不猶豫地走出去，進入一個花園。

從外面看，房間是有窗戶的。我去敲了敲某個窗戶，聽起來像玻璃。

花園裡沒有人，我隨意拿起一個被擱置在角落的刷子，把窗戶一個個刷了乾淨。

原來那些鏡子是窗戶呢！漆黑的玻璃成了鏡子，讓人無法透視，只能不斷與自己的形象碰撞。

我重新走進房間，發現它充滿陽光，如此明亮。我不再看到自己的倒影，看到的是窗外的風景，覺得靈魂無限伸展開來。

城堡裡還有其他房間，我剛剛碰到時都覺得很神祕。後來，它們都像謎題遇到謎底一樣，在我面前失去了惑人的能力。

有一個房間，牆壁看起來很厚，當我用手指觸摸牆壁時，卻發現只是一個被紗布隔開的空間。

當我靠近另一個房間時，最初感受是它擠滿了人，因為我聽到此起彼落、重疊的對話。但是當我走進去的時候，卻看見只有兩個人在沙發旁邊聊天。

當我從這兩個人身邊走過時，我注意到他們的談話聲量很微弱，跟悄悄話差不多。（八）