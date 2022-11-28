我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

我們之間（八）

孫愷愉

「我是不是應該告訴你那些問題和答案呢？」

「不用。」

「嗯。」我相信國王，就如我相信那些答案一樣。

我和國王的談話結束後，倒著走出這個像通道的窄小房間，繼續我的探索。

我隨意打開一個門，走進一間完全漆黑的房間。我到處摸索，找不到電燈的開關，便拿出隨身攜帶的手電筒繼續找，還是找不到。

我仔細查看，把房間的每個角落都照了一遍，發現這個房間沒有窗戶，卻在通常會安置窗戶的地方掛了鏡子，總共有六個。

這麼多鏡子，到處都是我的倒影，加上手電筒的效果，頗有震撼力。

我找到一個門，門沒有鎖。我推開門，一道陽光照了進來。我毫不猶豫地走出去，進入一個花園。

從外面看，房間是有窗戶的。我去敲了敲某個窗戶，聽起來像玻璃。

花園裡沒有人，我隨意拿起一個被擱置在角落的刷子，把窗戶一個個刷了乾淨。

原來那些鏡子是窗戶呢！漆黑的玻璃成了鏡子，讓人無法透視，只能不斷與自己的形象碰撞。

我重新走進房間，發現它充滿陽光，如此明亮。我不再看到自己的倒影，看到的是窗外的風景，覺得靈魂無限伸展開來。

城堡裡還有其他房間，我剛剛碰到時都覺得很神祕。後來，它們都像謎題遇到謎底一樣，在我面前失去了惑人的能力。

有一個房間，牆壁看起來很厚，當我用手指觸摸牆壁時，卻發現只是一個被紗布隔開的空間。

當我靠近另一個房間時，最初感受是它擠滿了人，因為我聽到此起彼落、重疊的對話。但是當我走進去的時候，卻看見只有兩個人在沙發旁邊聊天。

當我從這兩個人身邊走過時，我注意到他們的談話聲量很微弱，跟悄悄話差不多。（八）

上一則

德國博物館483枚古金幣遭竊 損失數百萬歐元

下一則

生日禮物

延伸閱讀

半夜到最美公務員下屬家「充電」 海南官員被捉姦

半夜到最美公務員下屬家「充電」 海南官員被捉姦
美元貶值 投資人在北京防疫政策和Fed緊縮前景之間拉扯

美元貶值 投資人在北京防疫政策和Fed緊縮前景之間拉扯
高麗菜「一黃一綠」挑哪個？行家意外答案：這顆才新鮮

高麗菜「一黃一綠」挑哪個？行家意外答案：這顆才新鮮
曬太陽

曬太陽

熱門新聞

母親，別來無恙？（上）

2022-11-23 02:02

小眼睛的困擾

2022-11-27 02:01

空巢老王

2022-11-25 02:02
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02
甘和栗路∕圖

應許之地

2022-11-22 02:02

代溝

2022-11-20 02:00

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者