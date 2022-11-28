這樣一來，大家也就顧不上再說米尼教授的閒話了。

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米尼的家離大學城十多英里，坐落在一片濃蔭蔽日的綠地園林之中，好像是都市里的村莊。每座房子前面的小花園都修剪得整整齊齊，鬱鬱蔥蔥的長青樹沖淡了冬天的灰色。他們的車沿著一條窄窄的路，一直開到盡頭，眼前是一座不怎麼起眼的紅磚平房。這讓吳梅略感吃驚，她以為教授的房子總該比杜蘭尼太太的要氣派一些，才合乎情理。

他們幾個人進來時，米尼正在給大家彈鋼琴。他穿了一件駝灰色圓領毛衣，鬍子剪短了，看起來年輕了好幾歲。吳梅遠遠地站在眾人後面，看著米尼修長的手指在黑白琴鍵上滑動，一起一落、一開一合。他的眼睛微微閉著，彷彿沉醉到了另一個世界。

吳梅聽不出來這是什麼曲子，除了貝多芬和〈致愛麗絲〉，她對古典音樂幾乎一無所知。她一向覺得自己聽不懂西洋音樂，也從不附庸風雅地不懂裝懂。可米尼投入的演奏，把她帶進了一種意境──她從未體驗過的奇妙意境。和諧的旋律從他指尖輕輕地流淌出來，時而疏朗、時而靜謐，忽而像明月清風、忽而似潺潺流水。那種柔軟的東西又悄然蠕動著瀰漫開來，她全身戰慄，淚水不自覺地湧了出來。

米尼彈完，站起身來四處張望，好像在尋找什麼。他嘴唇蠕動著：「梅，梅來了嗎？梅在哪兒？」大家都感到愕然，被教授這麼突如其來的呼喚驚呆了。

米尼到底是米尼，他擺出了指揮官的架勢，給每個人分派一件任務。莉莎和她先生負責烤火雞、黃太太和先生負責拌沙拉、艾文和太太負責烤南瓜餅，系主任斯考特擔任臨時總指揮，領著聚會的人到娛樂室打檯球、乒乓球。（一一）