即使，你喜歡我（二）

趙梅英／圖

傳說中的歌利亞是巨人，驍悍、果烈，代表非利士人討戰以色列 ，殞命於大衛王刀下。現實中的蝌蚪歌利亞是巨嬰，溫和、柔軟，安居在美國西南研究院的水族館裡，有享用不完的藻類。牠的天敵是自身，一座無望掙脫的壽塚，甲狀腺激素和生長激素的紊亂，導致牠無法蛻變成蛙，又無法停止生長。直到呼吸和循環系統不堪承受激增的體積，牠將被命運的魔咒賜死於初生時的形態。

「可憐的歌利亞。」聽完我的介紹，他皺眉。

「其實永遠長不大也挺好的。」

「可牠體會不到做青蛙的樂趣呀！……對了，給你看個好玩的。」他掏出手機 ，找到他跳傘的照片：模擬海洋的蒼穹中，他緊裹深灰色連體跳傘服，銀邊護目鏡裡閃爍著一排六角形光暈，滾滾白雲托起他舒展的四肢、結實的胸腹肌和朝鏡頭豎起的右手大拇指，「你說，我的姿勢像不像青蛙？」

星虹紆繞、冰華播馨，寶石藍的基調渲染著失重誘惑……我神遊在瀰漫天堂的潮汐聲中，忽聞廣播召喚：「各位遊客，表演開始了！印度 彭戈拉舞，在正門外的草坪上！」

「咱們去看表演吧！」他說。

「可我要站台……」我話音未落，左手已被他拉起來往前拽，雙腿不由自主邁開，交錯後蹬，跟著他跑出展廳，奔向草坪。兩側靜默的藝術品和喧鬧的人流，隔著披帛飄展的煙光，向後快速飛去。前方高台上，一群身披紗麗、足佩腳鈴的舞者在激昂的鼓聲中五彩斑斕地旋轉，我腦中一片霧濛濛。

「你也來了啊，這位是你女朋友嗎？」逆光中，有個男生遠遠朝他揮手，聲音大得嚇人。我怔住了，想甩開他的手，卻被握得更緊。

「我希望是啊！」他用更嚇人的聲音喊回去，然後轉頭看著我。他的目光把我包圍了，我的眼神無處落腳，垂下一秒、左顧右盼一秒，又被他的臉吸引回去，和他對視一秒……我不確定是否墜入瞬間失憶，又或者正在經歷一場夢。

像柳葉滑過手腕，吻出一陣酥癢，我低頭一看，編繩手鏈斷了，掉在草坪上，蜷成一條蝌蚪。他俯身撿起，仔細查看斷口，然後照著其餘部分的編法開始打結。

他的手指有條不紊舞出隱形弧線──不愧是鍵盤的好搭檔，無論是電腦鍵盤，還是樂器鍵盤。幾分鐘後，手鏈復原，他讓我懸空手腕，為我戴好。

他微涼的指尖觸到我的皮膚，激起的電流從手臂竄上雙頰，令我喉嚨痙攣、氣息卡殼，只聽他笑道：「你看，如果你一直是蝌蚪，就遇不到我這位青蛙王子了！」

「那又怎樣？我認命！」慌亂中，我不知如何還擊，想增加思考速度，可增加的，只有音量。

「你需要改變，」他的語氣不容置疑，「如果你做我女朋友的話。」

蜉蝣

熙春的魔力從生龍活虎的氧氣分子裡散發出來，鑽進靈敏的鼻子，清香裊裊，解鎖伊甸園的味道。他的校園裡有一座湖，幾乎每個周末的下午，我都去找他，和他沿著湖岸走。

水面上、樹枝上、路燈上、站牌上、倒懸的陽光上，總蒙著一層毛茸茸的灰塵，不對，它們會動、會飛，飛起來輕盈、晶瑩，膜質絲繡的花瓣紛紛打開，躍出成百上千迷途的仙子，纖腰楚楚、衣袂翩翩。

「好多小蟲啊！」他放慢腳步，拉長副詞音節，揚起松煙墨染過般的劍眉。

「蜉蝣。」我說。

Mayfly。蜉蝣的英語直譯是「五月蠅」，牠們在深冬孕育，盛春破繭，讓發芽的陽光把薄翅繪成教堂的彩窗，擁抱生命巔峰。由於羽化時間集中，蜉蝣大軍所到之處遮天迷地，曾被氣象雷達誤判為積雨雲。

其實牠們的卵很脆弱，經不起微量環境汙染，科學家常靠蜉蝣卵的存活率初步判斷水質。也許能夠毀滅牠們的，只有人類。（二）