車一上路，黃太太就開始劇透關於米尼的故事。「你沒聽說吧？米尼以前也帶過幾個研究生的，可讀到半截都跑了。」吳梅睜大了眼睛，等她的下文。可黃太太卻故意打住話頭，不說了。

「是不是他太嚴苛了，人家受不了啊？」吳梅猜測道。

「你看米尼是那麼嚴厲的人嗎？」黃太太撇撇嘴，「他浪漫得很呢，是個有故事的人。」

開車的黃先生乾咳兩聲，打斷了太太：「淨是道聽塗說，別聽她的。走的人各有各的理由，不好一概而論。再說博士資格考核也不是他一個人說了算，系主任那兒還有一關呢。」

「怎麼就道聽塗說了！他不說No，系主任會是吃飽了撐的。」黃太太氣鼓鼓地說：「米尼脾氣古怪，和誰都合不來，就是系主任也拿他沒辦法呀。」

「情況這麼複雜啊。」吳梅的心一沉。

「嗨，慢慢你就知道了，水深著呢！不過你用不著擔心，看起來米尼特別喜歡你，真是無人能及呢。在你之前，大家都覺得他根本瞧不起中國人的。」這些話好像在黃太太肚子裡憋了太久，一旦捅出來，帶著一股發酵的氣味。終於可以一吐為快，她滿臉的暢快淋漓，還從反光鏡裡窺視著坐在後座的吳梅。

吳梅的臉漲得通紅，黃太太的話使她如坐針氈。她後悔了，為什麼要拒絕米尼呢，人家殷勤地問過她幾次：「要我去接你嗎？一點不麻煩，我只是順路。你確定真的不需要？」

她並非不懂他的期盼，可她就是想叫他的期盼落空。她覺得自己像中了邪，陡然變成了一個任性的「小婦人」。

黃先生又開始乾咳起來，好像是有東西卡在喉嚨那裡，怎麼都止不住，急得黃太太翻遍每一個包包，找薄荷糖給他止咳。（一○）