即使，你喜歡我（一）

趙梅英／圖

蝌蚪

阿拉巴馬州 世界民族畫展 上人來人往。我身穿直領對襟鳩羽衫子，下配繡雲紋縞堇裙，臂繞銀花紗羅披帛，守在自己的作品旁，配合參觀者拍照。隱隱約約，餘光裡踱入一個瘦高的身影，和人群保持距離，駐足、徘徊，離去、不一會兒又回來。什麼人這麼有耐心？是場地工作人員嗎？還是熟人？問號零零星星冒出頭來。

終於，旁人散去，那個身影款款而至，朝我微微頷首，開始細看我的畫。我偷偷觀察他，鉤捲雲編結的褐髮下，鼻梁高挺、耳廓乾淨，濃密的睫毛蓋住玄珠般靈動的瞳孔。我見過他嗎？他是做什麼的？今年多大了？有女朋友嗎？住在哪裡？……越來越多不爭氣的問號悄無聲息、不受控制地往外蹦，搞得我尷尬不已，又不知所措。

我像被催眠了，直到他望向我，我才回過神，來不及收回目光，只得硬著頭皮問候：「歡迎造訪！請問你是……」剛和一位報社記者交談完，我的語氣還保持著鄭重其事的慣性。

「你的新粉絲，」他指了指畫面正中掛著露水的青蛙，「這是琉球群島的青蛙嗎？」

我一陣心虛，由於畫展缺乏東亞元素，我被主辦人員拉來救場。沒有足夠時間完成命題作畫，只能搬來舊作充數。好在全球各地的青蛙乍看大同小異，為岔開話題，我急中生智，連答三個「是」後，給他講起我養蝌蚪的故事：我從暴雨 後臨時形成的水窪中救出過八十多隻蝌蚪，養在後院的大缸裡，定期換水，並投餵魚食和煮熟的萵苣葉。幾周後，牠們陸續長出前後腿。可惜的是，牠們在一個我出城參加畫展的周末全部消失，不知道是完成蛻變跳走了，還是被捕食者吃掉了，我最終沒能看到牠們長大成蛙的樣子。

「真了不起！你怎麼知道牠們是青蛙的蝌蚪，不是蟾蜍的蝌蚪呢？」

「為了弄清楚牠們會變成什麼，我查了好多資料。最後根據外形特徵，推斷牠們是某種樹蛙的蝌蚪，還攢了個順口溜：青蛙蝌蚪喜陰涼，形不規則有圓方，身嵌花紋尾如旗，眼生兩側視力強；蟾蜍蝌蚪嗜陽光，體色如墨尾細長，形如鑽石易識別，雙目置頂身體壯。」

「太神奇了！」他驚嘆，緊接著壓低音調：「你知道嗎，我也養蝌蚪……」

「真的？」

「我的蝌蚪是世界上最大的蝌蚪，名字叫Otamatone。」

我噗嗤一聲，笑跑了所有緊張。Otamatone是日本一家玩具公司發明的電子合成器，形似八分音符、湯勺，但人們喜歡叫它「電音蝌蚪」。演奏者需要用一隻手的手指，上下滑動蝌蚪尾部的帶狀控制板，另一隻手捏開蝌蚪頭部的嘴巴，讓它發出抑揚頓挫、令人忍俊不禁的哇哇聲。

長期以來，人們視其為兒童搞怪玩具。直到2021年的西班牙達人秀上，它才迸發潛力，大放異彩──來自馬約卡島的音樂家胡安霍‧蒙特塞拉特用它演奏了一曲〈公主徹夜未眠〉，技驚四座，令評委落淚、觀眾沸騰。

「那……你彈得好嗎？」得知他留學來美，正在校攻讀計算機科學和電氣工程雙學位，拿過專利，對科技時尚洞察秋毫，我撤回方才的驚訝：怪不得他會在電音蝌蚪問世不久之際，受眾寥寥無幾的情況下，弄一隻來「飼養」。

「我還在練習，如果左右手配合不好，蝌蚪很容易出現斷音、尖音和不必要的顫音。」他咧嘴一笑，唇如激丹，齒若編貝。

「不過，要說真蝌蚪的話，世界上最大的蝌蚪出身於美洲牛蛙家族。」我伸手給他比劃，「喏，這麼大。」

那隻蝌蚪現身於亞利桑那州的奇里卡瓦山，沒人知道牠的年齡。大部分美洲牛蛙的蝌蚪態會持續兩到三年，體長不超過七釐米，而牠體長二十五點七釐米，僅僅頭部就比成年牛蛙大，人們叫牠「歌利亞」。（一）