她動不動就晾爸爸一邊，打電話到大伯那裡告狀，要大伯過去，她才肯好好吃飯。大伯在，就什麼都好說。輪到爸爸照顧的那天，就是雞飛狗跳，誰都不得安寧。爸爸如何陪著小心，奶奶都不滿意，還要被大伯訓斥他不孝順。都說久病床前無孝子，他已覺得爸爸很忍耐啦。他從沒見過爸爸對媽媽、對他，有過這般低眉順眼的時候。

爸爸也是有脾氣的人，早就不願過這種忍氣吞聲的日子。於是，爸爸和奶奶吵將起來。兩人都不是省油的燈，越發不可收拾。

大伯很生氣。他是個大孝子，在他眼裡，天下沒有不是的父母。以往爸爸沒少惹事，他再不爭氣，看在兄弟的情分上，大伯都能忍。惟獨頂撞了奶奶這一條，不容姑息。最後通牒說：你要不願待在這兒，就走。爸爸能走到哪裡去？

大家僵持著，誰都沒有好臉色。有時爸爸氣得不想給奶奶送飯，叫他去送。這樣的事越來越頻繁，媽媽知道了，心疼他啊。她兒子來美國，不是來伺候人的，何況還是伺候一個她憎惡的老太婆。

打小媽媽就告訴他，奶奶不喜歡他，奶奶和媽媽也水火不容。說是他一出生，奶奶就閃到腰。疑神疑鬼的老人偏偏聽信算命佬的話，說他與奶奶八字不合，相剋相沖。奶奶從來沒抱過他，對他沒有一絲親情可言。媽媽也不是好惹的，相剋之說傳到媽媽耳裡，從此恨老太婆入骨。婆媳關係的最後一層面紗掛也掛不住。

事態發展到這一步，媽媽馬上給他們訂好了飛機票，一個月後啟程。還沒開始收拾行裝，爸爸卻病倒了，住進了醫院。（一二）