吳梅一眼就發現，萊瑞瘦了一圈，人顯得帥氣多了，就半開玩笑地說：「你去健身 房了吧？效果真不錯啊！」

「你也看出來了，我媽媽也這麼說。感恩節有什麼活動嗎？」

「沒什麼特別的，米尼教授邀請我們去他家裡開爬梯。」

「噢，那好啊。喬也開始喜歡聚會了。你知道前兩年我們在校友會上碰面，他還跟我說，最厭倦的就是感恩節了。和一群莫名其妙的人湊在一起，聊些可有可無的話題、聽些事不關己的閒扯，每年輪迴一次，簡直是沒事找罪受呢。」萊瑞說這番話時，眼睛不停地眨著，好像在刻意扮演米尼這個角色。

「是嗎？真看不出來，米尼教授還會玩黑色幽默呢。」吳梅也弄不明白，自己為何下意識地為米尼打圓場，他人又不在這裡。

「那這麼說，你不能和我們一起過感恩節了？」萊瑞顯得有些失望。

「怎麼會呢？米尼的爬梯是明天，感恩節不是在後天嗎？」

「噢，沒錯，你看我都糊塗了。」萊瑞臉上露出孩子一樣的笑容。

不知什麼時候，杜蘭尼太太也走進了廚房。她往左邊看看萊瑞、往右邊看看吳梅，「梅，你可得和我們一起過節。你看今年萊瑞熱情多高啊，連我這個大廚師的位置都讓他給搶了。」說完，自己忍不住笑了起來。

萊瑞也嘿嘿地笑了，「其實，我早該當這個主角了。」

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吳梅還是決定搭黃先生、黃太太的車去米尼教授家，她不願意引起別人誤解，眾目睽睽之下，太引人注目可不是好事。貼近中國同學，讓她心裡覺得更踏實一點。（九）