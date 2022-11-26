薛慧瑩／圖

因為父親虔誠信教的關係，全家周末和晚上的時間，都花在查經和上教堂。康納從小喜歡音樂，吉他彈得很好。高中畢業後，父母支持他跟著父親一個朋友組的宣教團巡迴演出，到處登台唱聖歌傳教。

一次演出後，噩耗傳來──父親因故捲入碎木機，流血過多當場死亡。康納整個矇了，不理解他篤信的上帝為何會讓這樣的事發生，他信仰的宮殿轟然倒塌。為了逃避上教堂，也因為巡迴演出讓他開了眼界，知道世界並非只有他出生的鄉下，還有更美好的遠方，於是年方二十二的他隻身到了倫敦。

剛開始舉目無親，他很是吃了些苦頭。找到一家餐館，埋頭苦幹沒人願意幹的雜活，睡在車站過夜的時候也是有的。但他很有耐心，在同一家餐館熬了五、六年，很恭敬地跟從行政主廚學習，慢慢地從最底層做到副廚師長。

這時他一個波蘭同鄉在挪威羅弗敦島上一家星級賓館工作，將他介紹來做賓館的行政主廚。做了幾年，因為不想永遠替人打工，他跟同鄉合資買下這棟獨立屋，開始做起民宿 生意。

說話間兩人已回到民宿，黎麗請他上樓幫她看看她的房門，因為開門、關門卡卡的。檢查之後，發現是鉸鏈的問題，被康納麻利地解決了。

康納正要開門出去，突然想到什麼猛然回頭：「晚上……」

同時黎麗也正好跟在後面問：「那晚餐……」

兩人瞬間靠得好近，幾乎撞個滿懷。

康納扶住黎麗的右肩將她穩住，另一隻手攬過她的腰，低頭深深注視著她，吻下去。

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二樓廚房的窗台上放著一只青花瓷花瓶，裡面一紅一白兩朵玫瑰。到達民宿那天，房間裡有一大捧怒放的玫瑰迎接黎麗，讓她著實驚喜，後來分出這兩支來妝點廚房。她分攤的晚餐工作是甜紅椒炒花椰菜，已經擺盤上桌，看起來還不錯。

這時康納從外面進來，很自然地攬過黎麗親一下。他穿著整套的廚師服，潔白的上衣配著雙排黑釦，就差一頂廚師帽了。黎麗看得意亂神迷，覺得天下沒有比願意為她下廚的男人更性感的了。

康納將「魚舌」稍作清洗，剔掉筋膜，用廚房紙巾將水吸乾，簡單拌入鹽和胡椒，在乾的生粉中滾幾滾，放入油鍋炸。同時紅蘿蔔擦絲與生菜拌一拌，加白醋、鹽、糖和胡椒漬過，再擠掉水分擺盤。他的動作乾淨俐落，像一個自信的指揮家，行雲流水，一氣呵成。

兩人坐在窗旁的小餐桌，將啤酒杯一碰，相視而笑。黎麗看著外面的碼頭，心想要是有夜景，點點漁火不知有多浪漫。可是七點多了，天空還是很明亮。

「好吃嗎？」

「好吃。」

「魚舌」吃起來比魚肉有嚼勁，比較彈牙。酸甜的配菜正好消解油炸的膩，一切都剛剛好。

「對了，我來的那天看到你半夜回來，幹麼去啦？」

「喔，有人對我有crush（迷戀），還盯我的梢哪。」

「呸，我那時時差正好醒著而已。」

康納若有所思地轉著啤酒杯：「我那天去約會。你知道嗎，這島上有兩千多波蘭人，幾乎形成自己的小社會。當年我想離波蘭的一切遠遠的，但在這裡呢，又忍不住被一切與波蘭有關的事吸引，包括女生。我其實並沒有那麼喜歡約會的那個女生，我以前約會過的漂亮女生多了去了。但是，那天喊『卡』的人居然是她。當然我能理解，既然已經在這裡，找個挪威男人結婚，是留下來的最佳方法，但那種被本國女生嫌棄的感覺……」

他搖搖頭猛灌一口啤酒：「所以離開她那裡，我一個人去爬雷納山（Reinebringen）。你不知道我一個人在山頂的感動。你看、你看。」

他打開手機 給她看照片，山頂的湖面上漂著一塊塊白色的浮冰，四周環繞的是尖峭的山頭。畢竟是半夜，天亮著，但色調是灰的，孤獨的氣息暗自湧動。

黎麗去爬過雷納山，即使大白天都驚心動魄，很多時候需要手腳並用，多處階梯都很陡地直上直下。如果往下看，更不得了，彷彿一失足就會直接滾落海中。她知道那晚他不會想不開，但萬一失足呢？她不知憐惜的感覺從何而來，只知道自己很高興他那晚沒出什麼事。

她將手輕輕覆上他的，問道：「那你是什麼時候……對我起了意呢？」

康納反轉大手，將她的小手捏住。

「是你躺在岩石上的時候吧。從鏡頭裡看到你的眼神空靈，彷彿魂飄天際，就覺得你是一個有故事的人。我想要進到你的故事裡，也想留你在我的記憶中，我不甘心讓你無聲無息、不痛不癢地離去。」

兩人手指交纏，任那瞬間花火閃爍，什麼也沒說。

手機響了，她聽到是個男人的聲音，講波蘭文。康納「嗯嗯」幾聲站起來。

「是幫我印明信片的哥們，我要去看樣版。明天有好幾撥客人來，我就騰不出時間了。」

黎麗說：「你做飯，我洗碗，應該的，快去吧。」

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清晨，黎麗坐在民宿外面等公車。她本來告訴康納，她會坐下午的渡輪離開羅弗敦，但她知道早上也有一班。走吧、走吧，都是遲早的事，相見不如懷念。她想人真是矛盾的動物，旅行平靜無波會覺得無聊，但如果玩得越開心，走時失落感也越大。她不知此時康納是在自己房間睡覺，還是跟哥兒們喝醉了，壓根沒回來。因為他告訴過她，那也是常有的事。

公車來了，她是唯一的乘客。頭靠車窗，她注視著水邊的民宿，看著它越來越遠、越來越小。直到車子拐個彎，再也看不見。（下）