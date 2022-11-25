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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難

我們之間（五）

孫愷愉

他們的視頻約逐漸不那麼頻繁了，但並沒有完全停止。

雖然當局尚未宣布疫情結束，亨利總算逐漸增加了外出活動。

「你喜歡和別人在一起做什麼？我是說，可以跟別人靠得近一點的時候，不是離得遠遠的，手都握不到的時候。」亨利問凡妮莎。

「我喜歡跳舞。」瓦妮莎笑說。

「哪種舞？」

「社交舞。需要兩個人的那種。狐步、華爾茲、倫巴、探戈等等。」

「我只通過視頻上過舞蹈課。後來去過教室，也是站得很開，都是獨舞。」

「可以理解。」

「兩個人擁抱著跳舞，是什麼感覺？」

「像把自己交給彼此，融合成一個新的身體。」

「哇！好神奇。」

「是啊！」

「你介意我問你一個私人問題嗎？」

「你先問，我才能告訴你介不介意啊！」

「親吻一個人是什麼感覺？」

「哈哈，是很私人，但我不介意。我只能告訴你我的感受，這並不意味著你會以同樣的方式體驗它。」

「可以。」

「每次都不一樣啊！這在很大程度上，取決於當時的環境、伴侶和具體情況，尤其取決於你當時的精神狀態。」

「哦！」

「這一點都不神祕。你自己去發現、去體驗就是了。」

「嗯！總有一天。」亨利嘆了口氣。

凡妮莎的記憶成為亨利的希望。他想體驗她生活中所有的一切，彷彿他能在她的過去中找到自己的未來。不管是苦是樂，他都願意嘗試。他覺得凡妮莎的生活怎麼都比他自己的有趣。

世界似乎在不斷地被摧毀和重建，只有科技在不斷向前衝。事實上，沒有任何東西在前進或後退，只有人的思想在不斷變化。（五）

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