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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難

夢醒時分（一一）

鶴望藍

不久，司徒就介紹他到他自己打工的快餐店裡做。累是累了點，可是時薪高，小費也不錯。照這樣下去，他很快就可以攢到回中國的機票。只是疫情不知道何時出現拐點，一轉眼，他們來美國兩年啦。

媽媽盼著他回去，但是回國要隔離、要自費住隔離酒店，還要搶天價的機票。這都不是他們可以承擔得起的，只有想想的份。大伯費了這麼大勁把他們移民過來，當然不會支持他們回國的想法。所以他們都沒敢提，要回國只有自己想辦法、自己掏腰包。撇開高價機票不說，國內疫情管控嚴厲，也是讓他們望而卻步的原因。於是，日復一日地繼續著這了無生趣、無聊透頂的「美國生活」。老聽人們無限嚮往地提到「美國夢」，怎麼他們的「美國夢」竟是如此無奈？

直到大伯跟他們說，大伯母回國了，去探望她的老父親。爸爸開始動搖，他本就不適應也不喜歡美國的生活，無奈疫情讓回國的路變得遙遠和艱難。可是大伯母，她一個女人，都可以有這個底氣回去住十四天的隔離酒店，過五關斬六將，接受各種檢查和通關。他們兩個大男人想回國都想瘋了，居然就沒有行動。貧窮真是限製了想像力！

恰在此時，發生了一件事，促使媽媽痛下決心，給他們訂回國的機票。

奶奶的病情不見好轉，久臥病床的人脾氣越加刁鑽擰巴。她本來就偏心大伯，對爸爸的苛責不再停留在臉色難看，演變成諸多刁難，總是嫌爸爸送飯菜來晚了，服侍不周。在她眼裡，生性魯莽的爸爸無論如何都跟大伯沒得比。（一一）

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