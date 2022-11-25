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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難

藍調（八）

舒怡然

「你也想想清楚，咱們一家三口擠在人家的屋簷下，日子怎麼個過法。」徐凱總是發難的口氣，只要一打電話，她和他就繞不開這個話題。

「人家能過，咱們為啥不能？搬到外面住獨立公寓，房租要翻一倍還不止。而且離學校遠，我們必須馬上買車，買了車就得交保險費。我這九百塊助學金，顧了頭顧不了腳，這些你都想過嗎？」

「那你什麼意思，要我學《北京人在紐約》，去打黑工？既然這麼難，我看就回來算了。丟了機關大院這鐵飯碗，你不覺得可惜？何必一條道跑到黑呢？」

「忘了當初你是怎麼說的，『到美國刷盤子洗碗，也比這邊當局長掙得多』，現在怎麼又打退堂鼓了？」

徐凱不吱聲，吳梅拿著聽筒，待在那裡也無話可說。這是他們的根本分歧，似乎永遠無解。她無法說服他，他也無力阻攔她。

她和徐凱達成了協議，過了春節他先過來看看。準確地說，是過來視察一下，看看美國究竟有多好，值不值得來冒險。至於毛毛何時來美國，那得等他決定了再說。

吳梅這裡正心亂如麻，卻聽見樓下傳來熱鬧的聲音，杜蘭尼太太正在緊鑼密鼓地準備感恩節。聽黃太太說，他們家的感恩節每年都搞得特別隆重，不只是梅爾和萊瑞，房客們也都如家人一般融入這個大家庭，這已經成了傳統。

吳梅走下樓時，廚房裡只有萊瑞一個人，他正從冰箱裡拿出一隻火雞。一回頭，見吳梅站在身後，便笑著說：「好幾天沒見了，你好嗎？」他關切地看著她。（八）

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