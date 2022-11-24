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期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

我們之間（四）

孫愷愉

「傳染病來臨之前，我和奶奶住一起。奶奶染疫過世了。我的父母沒趕上在奶奶過世之前來到美國，他們本來就很難過來，邊境管制之後就更難了。加上家鄉進行著一場戰爭，他們在一次空襲中喪生了。」亨利開始講述他的故事。

凡妮莎沒有問哪場戰爭。一直以來都有數不清的戰爭，是哪一個並不重要。

「生活曾經是什麼樣子的？」亨利覺得他在訪問歷史中的某個人物。

「曾經？」

疫情前。」

「你現在覺得怎麼樣？」凡妮莎反問。

「現在？」

「是的。」

「令人窒息。」

「是嗎？此時此刻？」

「不，現在我很高興。但是，現在要去任何地方都很困難，導致我無法過上充實的生活。」

「你認為如果你出生在不同的年代，或者疫情突然消失、或者你可以隨時去你想去的地方，你的生活就會很充實嗎？」

「是的。」

「你確定？」

「不。」

「你現在的生活不充實？」

「是啊！不，有你在的時候很充實。」

「那到底是充實還是不充實？」凡妮莎覺得亨利不知所措的樣子很可愛。

「不知道。」亨利抓抓頭。

「你會用過去十年來交換我所經歷的任何時代嗎？冷戰、世貿中心襲擊、樓市崩盤？」

「那些時代也有美好的時光。」

「你現在開心嗎？」

「現在？開心啊！」

「美好時光來自美好的心態，跟任何年代沒有關係。」

有時亨利會有點惱火，但多半是被輕輕戳了一下肩膀的感覺，其實有點享受。

無論如何，他都喜歡與凡妮莎共度時光。

隨著時間的推移，兩人談話的內容變得越來越不重要。亨利覺得，他只要讓談話繼續，他就可以和瓦妮莎待在一起。（四）

疫情 邊境

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