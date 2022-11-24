我們之間（四）
「傳染病來臨之前，我和奶奶住一起。奶奶染疫過世了。我的父母沒趕上在奶奶過世之前來到美國，他們本來就很難過來，邊境管制之後就更難了。加上家鄉進行著一場戰爭，他們在一次空襲中喪生了。」亨利開始講述他的故事。
凡妮莎沒有問哪場戰爭。一直以來都有數不清的戰爭，是哪一個並不重要。
「生活曾經是什麼樣子的？」亨利覺得他在訪問歷史中的某個人物。
「曾經？」
「疫情前。」
「你現在覺得怎麼樣？」凡妮莎反問。
「現在？」
「是的。」
「令人窒息。」
「是嗎？此時此刻？」
「不，現在我很高興。但是，現在要去任何地方都很困難，導致我無法過上充實的生活。」
「你認為如果你出生在不同的年代，或者疫情突然消失、或者你可以隨時去你想去的地方，你的生活就會很充實嗎？」
「是的。」
「你確定？」
「不。」
「你現在的生活不充實？」
「是啊！不，有你在的時候很充實。」
「那到底是充實還是不充實？」凡妮莎覺得亨利不知所措的樣子很可愛。
「不知道。」亨利抓抓頭。
「你會用過去十年來交換我所經歷的任何時代嗎？冷戰、世貿中心襲擊、樓市崩盤？」
「那些時代也有美好的時光。」
「你現在開心嗎？」
「現在？開心啊！」
「美好時光來自美好的心態，跟任何年代沒有關係。」
有時亨利會有點惱火，但多半是被輕輕戳了一下肩膀的感覺，其實有點享受。
無論如何，他都喜歡與凡妮莎共度時光。
隨著時間的推移，兩人談話的內容變得越來越不重要。亨利覺得，他只要讓談話繼續，他就可以和瓦妮莎待在一起。（四）
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