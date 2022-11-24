有那麼一次，還被大伯的朋友認出來。大伯一家在此地認識很多朋友，朋友來吃飯，竟然問：你是不是某某的弟弟，你們倆一個模子印出來的，我一眼就認出你來。

他也在晚上上班的時候，碰到大伯母和一桌朋友來吃飯。那天晚上生意不太好，只有一張大桌的客人，他負責上菜和收拾餐具。當他走近餐桌時，大伯母低聲叫住了他。他才發現大伯母在這桌客人當中，可能早就看見他了。簡單打了個招呼，大伯母扭頭和朋友繼續談笑風生。不知道是怕耽誤他的工作，還是怕他尷尬，或者是她自己覺得尷尬？

後來聽爸爸說，他也碰到過一次，大伯母帶她的美國朋友來吃飯。之後大伯母就再沒有來。大伯則從來沒有現身這家餐館。媽媽說：他們是刻意避開你們。也有可能疫情 越來越嚴重，來的客人更少了。

餐館的生意也是每下愈況、慘淡經營。為了減少開支，時不時要減少員工的工時。爸爸是首當其衝，他許是年輕，總是拿到好的時段和較長的工時。

這時，奶奶又再次中風 ，生活完全不能自理，需要人二十四小時看護，於是爸爸就回家和大伯一起照顧奶奶。大伯給了他一輛二手車 ，自己開車上下班。

在餐館裡他確實接了地氣，認識了與他同齡又背景相似的司徒。工休的時候相約一起外出，司徒帶他在城裡城外見識了不少地方。大家都是窮小子，大多時候是在免費的公園打打籃球或者閒逛。都是想避開家人，出來透透氣、說說話。（一○）