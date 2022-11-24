我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

藍調（七）

舒怡然

他不自在地動了動身體，搭在椅背上的手臂向她挪近了一點點。

吳梅卻在心裡暗暗發狠，拚死我也得拿下英文。過不了這一關，還怎麼在美國混下去？她不敢正視米尼，並非完全出於羞澀，是他眼神裡那種猶疑的東西讓她琢磨不透。凡是拿不準的事情，她總是選擇不即不離。

「你看，景色多美，秋天是這裡一年之中最好的季節。」米尼和吳梅都仰起臉，天是湛藍、湛藍的，藍得沒有一絲雜質。浮雲一朵朵悠閒地飄浮，一群大雁正一字形排開，向南飛去，留下一連串的孤鳴。

「感恩節我們組有個聚會，你過來一起玩吧。」米尼把目光收回來，看著她說。

「在哪兒？」

「在我家裡，到時候我來接你，如果你願意的話。」米尼站起身來，走了兩步，又回頭叮囑她一句：「這裡太僻靜了，要小心一點。以後不要一個人來了。」

她望著米尼的背影，愈來愈遠，消失在那片梧桐樹林背後。有種柔軟的東西蠕動著，慢慢地襲上心頭，她的眼睛有些濕。

4

「媽媽，我要跟你一起去！」毛毛扯住她的手，怎麼都不肯放下。機場安檢那扇門眼看就要關了，她顧不了那麼多，甩開兒子的小手，箭步衝了過去。可回頭一看，毛毛雙手捂著臉，站在那兒一動不動地哭了。

「毛毛，媽媽答應你，過了新年，就讓爸爸帶你過來！」吳梅大喊著從夢中驚醒過來。她摸了摸枕頭，濕了一大片，是她自己哭了。黑暗中她盯著天花板，想起了這些天和徐凱的拉鋸式電話。（七）

機場

上一則

母親，別來無恙？（上）

下一則

媽媽的火雞

延伸閱讀

一棵穿衣服的樹

一棵穿衣服的樹
5款新色唇妝 呈現溫柔秋韻

5款新色唇妝 呈現溫柔秋韻
法國梧桐樹

法國梧桐樹
為保護家人瞬間爆發 男子怒吼＋甩巴掌逼退黑熊

為保護家人瞬間爆發 男子怒吼＋甩巴掌逼退黑熊

熱門新聞

黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（上）

2022-11-19 02:02

貴人伸手

2022-11-19 02:00
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02
林芸∕圖

愛美指數

2022-11-18 02:02
田中鎮達德商工校長許維純36歲就當上校長，曾獲教育部頒發的師鐸獎、校長領導卓越獎、藝術教育貢獻獎等許多獎項。(記者林宛諭／攝影)

一當就是20年 退休校長許維純：曾回家關在廁所爆哭

2022-11-19 06:00

代溝

2022-11-20 02:00

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵