薛慧瑩／圖

窗是典型的北歐式樣，直立向外推開，淺色原木，是看著就讓人舒服的溫潤質地。窗外的海灣水波不興，一顆直徑約兩米的橢圓形岩石一半露在海面，上面有兩隻好像在打瞌睡的海鳥。左邊是山，一條瀑布蜿蜿蜒蜒、不急不徐掛下來。白霧在山間瀰漫，山腳下疏疏幾間房屋，不是紅牆配白窗，就是白牆配深灰屋頂，煞是優雅美觀。向右邊看過去，遠遠地泊著些船隻，那就是碼頭了，渡輪定期從這裡開往挪威本土或羅弗敦群島其他的小島。黎麗愜意地一口口抿著熱可可，對自己選的民宿 非常滿意。

遠遠地有個高高瘦瘦的人影從公路轉進來，不是腳踏實地的走法，而是一種吊兒郎當、豪放不羈的大步。她認出這是民宿主人康納。在兩層的民宿獨立屋與海灣之間有棟小屋，應該是以前的傭人房，進去時高大的康納還彎了一下腰。黎麗下意識地看表，凌晨兩點。五月底的羅弗敦，因為地處北極圈，整夜都不會真正全黑，兩點看上去就像早上六、七點的樣子。她想自己是因為時差睡不著，可島上又沒有夜店，他這時候能從哪裡回來呢？她意識到自己的多管閒事，笑著搖搖頭。

第二天黎麗按計畫前往布恩斯，一個因美麗的沙灘吸引不少遊客的地方。因為沒有公路，坐小渡輪是唯一的方法。不過畢竟還不是旺季，數一數約十多人而已。船長告知四小時後來接，便利索地離開了。

一行人沿著羊腸小道前行，經過一個小墓地，高高低低約有五、六十個墓碑。黎麗想，是什麼樣的人會在這麼遠離人世的地方生活，死了也不想離開。也不知有無家人祭拜，要祭拜還真不方便。

走到半路，濃霧從海面捲湧而來，兩米開外已無法看清，只能盯著前人的腳後跟一路往前走。透過濃霧，太陽看上去像顆隔夜漏氣的白氣球，軟塌塌的，感覺不到半點熱度。強勁的海風吹得人頭痛，黎麗乾脆當了逃兵。

碼頭旁有個像是放工具的小木屋，一個年輕人在那裡拾掇他的小艇。黎麗在避風的那面靠牆坐下，盤算著不然央他順便帶自己回本島，因為小渡輪還要等一個多小時才來。

「請問你待會兒會去本島嗎？」

「去啊！跟那邊農場講好了，要借幾隻羊載回來。」

「嗄？借羊？」

「對，因為這裡草長得太快、太多，居民少，沒有多餘人力去割，用農藥又會危害生態。所以載些羊來待十天半月，是最好的辦法。」

「你在這裡長大嗎？看得出你對布恩斯很有感情，很保護這裡的環境。」

「沒有啦。」年輕人笑笑，指指山坡上一棟氣派的大房子，「那是我岳父母的房子，我太太從小在這島上度暑假，她才有感情呢。在這裡長住的人不過百，多在夏天來，修建房子的一磚一瓦都用自己的船一趟趟運來。因為不易，所以珍惜，也珍惜自己家園周遭的一切。看到需要做的就去做，也沒人推托說不是自己的責任之類的話。」

黎麗把玩著一朵野花，心想這裡不就像是〈桃花源記〉裡的桃花源嘛。

她望向海面，高緯度的海水呈冷冽的深藍，浮著一塊塊青色的海藻，間雜尖峭的岩石，像一幅出自大師之手的油畫作品。

正看著，一個黑衣女人瑟縮著雙肩，走到碼頭四顧。黎麗笑著將手向她招了一招。女人過來一邊道謝，一邊挨著黎麗坐下。

「這麼冷的天，把我們丟在這裡四小時，真是的，現在插翅也難飛啦。」

黎麗通常不喜歡在旅途上抱怨的人，因為所謂旅行，不就是一切難以預計，遠離自己的舒適圈嘛。但這女人自帶一種氣度，讓人覺得她是有權力抱怨這世界的。

「自己一個人出來玩啊？」

「離婚啦。」

黎麗聳聳肩。有時對家人、朋友都難以出口的話，在陌生人面前反而脫口而出。

「我也離過婚的，在好久以前。」以色列來的萊雅，在冷風中斷斷續續講自己的故事。

萊雅出生在一個「基布茲」（kibbutz，集體農場）裡。「基布茲」是混合共產主義和錫安主義思想建立的烏托邦社區。社區裡的人沒有私有財產，工作沒有工資，衣食住行、教育 、醫療都是免費的。外人可以自願加入「基布茲」，裡面的成員也可以自願退出，退出的時候還可以領到一筆退出費，用來回報成員對社區的貢獻。

萊雅最早的記憶是在「基布茲」幼兒園。「基布茲」兒童從小就過著集體生活，幼兒園由專人負責看護孩子。每天下午父母下班後，「基布茲」的孩子們就回到父母身邊，與家人一起待到睡覺時間，然後由父母把他送回集體宿舍睡覺。這樣長大的萊雅跟母親關係比較疏離。

有一天，少女萊雅對母親說：「你等著瞧，我的丹麥王子總有一天找到我，將我從這裡帶走。」

她不記得這念頭怎麼來的，也許是哪本小說，也許是來自《安徒生童話》。

母親自然將她斥責一番，讓她不要胡思亂想，好好工作，服務社區。

這之後不到半年，果然來了一個丹麥男孩，不是王子，是住在丹麥的猶太 人家庭的孩子，被父母送回祖國學希伯來語，兩人就這樣相愛了。

終於男孩學習結束要回國了，難捨難分的兩人決定結婚，把萊雅的母親氣壞了：

「你從小長在『基布茲』，怎麼能拋下大家說走就走？真丟我的臉。你走了，就不要再給我回來！」（上）