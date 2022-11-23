王王勉朦朧中似乎見到了她，那個離他遠去五年未曾再見的她，她舉杯在對他微微淺笑，恍惚中似乎對他說著什麼！她竟然回來了？

他伸手要緊緊抱住她，五年，多麼漫長的五年，妳知道我多麼寂寞嗎？啊，不，那不是她，是錢小芸。你醉了，喝口冰水吧，醒醒酒。

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回到紐約已經四個多月，年終是節日瀰漫在空氣裡的季節，金戈鈴聲在各個角落不停響著，震耳欲聾。花花綠綠的聖誕燈飾點綴著大街小巷，漫天暴風雪 幾度來襲。

一個周末錢小芸去王勉的住處，選擇他們這次拍攝的旅遊景點照。總共超過千餘張，有些要刪除、有些要編輯、有些要加註解。這是兩人共同的愛好，也讓兩人分享了許多共同記憶。

嚴冬的白晝黑得快，還不到五點，天色就暗下來，外面的暴冰雪仍然未停，車道上錢小芸的凌志車頂上已經積雪盈尺。電視新聞警告再三，除必要公務，其他居民禁止外出……

南美洲卻正是春暖花開的季節。「別為我哭泣，阿根廷！」艾薇塔的命運令人感動，也令人悲嘆。他們決定與其困守在冰天雪地的世界，何不去南美洲探看風靡世界探戈舞的發源地，觀賞那座艾薇塔轟動世界演講的粉紅色玫瑰宮。還有，要去那號稱是南半球陸地尖端的小城Ushuaia，去看遍布海岸的企鵝，牠們挺著大大的白肚子，戴著黑頭巾，一張寬而長的橘色嘴巴，站立在海邊岩石上，成群結隊，那樣的與世無爭，安詳而美麗。（全文完）