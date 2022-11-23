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夢醒時分（九）

鶴望藍

環顧四周，沒有適合他們的工作，只有到大伯介紹的中餐館做收碗碟的bus boy。總比待在家裡無聊發悶強，多多少少賺點小費，總算是自己掙來的錢，可以大大方方到超市買自己想吃想喝的。

他們驚訝地發現，在美國超市，蔬菜跟肉類一樣貴。以前在國內，他們家裡吃大量的蔬菜。只有爸爸喜歡大魚大肉，不吃菜，老是被媽媽說他飲食不健康。現在一看那蔬菜的價格，他們還真吃不起。

本來，大伯還幫他們聯繫了一周三次到當地政府開辦的新移民英文班上課。他也用媽媽給的錢，報了社區大學的英文班，準備好好惡補。疫情一來，居家令一出，課室不能去了。移民英文班暫停，社區大學改成線上課程。

他原本就不愛讀書，是被逼著不得不學。父母還指望著他呢。現在好了，有藉口鬆綁了，他也情願去餐館打工。

餐館是大餐館，當地中國人聚集的地方，在這裡可算是遇見同文同種的同胞了。雖然自己做著最低下的工作，在國內這樣的工種是不曾在他們考慮的範疇，可是現今的他們卻是如魚得水一般開心。

其實離家近的還有另外一家規模相當、待遇更好的大型中餐館，只是這樣好的事，也輪不到他們這些沒有經驗的新移民。現在這家退而求次之的中餐館也是因為疫情，大半跑堂的侍應生情願回家拿政府補貼，也不來上工，人人自危怕被感染了新冠。餐館是最危險的地方，不是嗎？所以才急須招人維持營業。他們於是有了機會。喜從天降，幹得不亦樂乎。

有中國人出入的地方，使他們有了認同感和存在感。（九）

中餐館 移民 蔬菜

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