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藍調（六）

舒怡然

她見過那幅美女特寫，不過是明星瑪麗蓮‧夢露的單人照。但她不想戳破黃太太的紕漏，至少人家還是心懷善意的。她更害怕的是那些躲躲閃閃、欲言又止的神態，你無法揣度它們背後的含義，留學生圈子裡最不缺乏的便是流言。

那天開完會，她匆匆離開，獨自一人在校園裡躑躅。秋風颳落的梧桐葉子，在草地上打著旋兒，嘩啦嘩啦作響，與遠處教堂塔樓沉鬱的鐘聲混合在一起。聽著、聽著，她停下了腳步，眼淚嘩嘩地流了下來。

這不是北京家門口的景象嗎？她每天接毛毛從幼兒園回家的路，路兩邊挺立著高大的梧桐，冬天枯枝在呼號的北風中搖曳，夏天知了躲在樹上，吱吱叫個不停。她伸出手，沒有兒子軟乎乎的小手，只有涼颼颼的秋風順著指縫滑了出去。她頹然地坐進一條古舊的木椅子裡。

「梅，怎麼躲在這呢？」她抬起頭，米尼教授不知什麼時候，站在她面前。

「你好像有心事，告訴我，也許我能幫到你什麼。」米尼躬下身子，灰藍色眼睛露出探究的目光。

「沒，沒什麼。」她支支吾吾，連自己都不明白，為何會心慌意亂。她想站起來，可米尼卻順勢坐到了她身邊。

「你看上去情緒不高，是homesick了嗎？」

「沒，沒有啊，我好好的，怎麼會生病呢？」她只聽清了「sick」。

米尼笑了，「我擔心你會想家，開頭的日子總是很難捱的。」他一臉感同身受的樣子，吳梅這才恍然大悟，她的臉漲紅了。

米尼饒有趣味地盯著窘迫的她，她兩頰的緋紅和躲閃的眼神，像是觸及到了他心中的泉水，一波一波地湧動著。（六）

北京 留學生

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