顏寧儀／圖

雖然他已經不在自己的村莊裡了，但是他的村子裡幾乎所有人都認識他。他有點後悔沒有約在更遠的地方，可是更遠的地方，如果不是送貨的時候，也就更需要編個理由，不然很容易遭到懷疑。因為全村的人除了探親和送貨，都不出遠門。

儘管沒有人說過任何傷害拉里的話，但拉里在村裡總感覺自己是一個陌生人。

「說實話，我也很緊張。」菲利普看出拉里的心慌，安慰他。

拉里和菲利普默默坐了很久，心跳才漸漸慢下來。

他們都很小心，連見面禮的握手都不敢。

兩個斯文的年輕人，在這個小酒館是很少光顧的類型。

外表粗獷的服務員不禁多看了他們一眼，眼裡帶著一絲悲憫。他的心裡也有祕密，縱然不同，也令他感到沉重。

「我們去湖邊走走吧！人少。」菲利普提議，拉里點頭。

菲利普和拉里這一走，就走了兩年，度過很多快樂的時光。

可是，不管他們是在菲利普的鎮上相見，還是去別的地方，甚至去大城市旅行，拉里總是緊縮著眉頭。菲利普知道這不是因為他。

有一天，他們在菲利普的公寓裡吃飯，餐桌在窗邊。

菲利普拿起一勺冰淇淋試圖餵給拉里，拉里立刻伸手拉下窗簾。

「不要被看到我們這樣。」拉里說著汗都出來了。

「哪樣？」菲利普其實很清楚。

拉里很害怕。

「你並沒有完全接受自己，是嗎？」菲利普問道。「我接受了你。但是你自己還沒有。」

拉里低頭哭了起來。

菲利普抱住拉里，拉里哭得更厲害了。

「你要離開我嗎？」拉里問。

「我沒說。」

「可是你會，是嗎？」

菲利普沒有回答。

他們在憐惜中走到一起，在恐懼中分手，就像許多情侶一樣。

恐懼的原因有很多種，後果都是一樣的。

兩人分手之後，菲利普和別的男人交往過。但是拉里卻再也沒有交過別的朋友。

幾年前，菲利普邀請我參加他的婚禮，他終於遇到一個可以共度一生的人。

我在婚禮上看到了拉里。這是我第一次見到他本人，以前只在照片中見過年輕的他。

過了十五年，拉里依然單身。

我看到拉里笑了又哭、哭了又笑，偷偷擦著眼淚。

也許他的心中充滿悲傷，也許他真心為菲利普感到高興。但我確信他的心中滿滿是愛。

5 視頻網友

一場全球性的傳染病襲擊地球之後，已經過了十年。

病毒進入每個有人住的地方之後，都順利地成為永久居民。

病毒無須申請許可，也無須申請居留權。要來就來，來了就適應了，安居樂業。

不管人類如何對抗病毒、如何拒絕承認它，大家都是生活在一起的。

有人感染了，感染的人有的康復了、有的死了。

有人研發了疫苗 ，有人打了疫苗、有人沒打。

人們為了打不打疫苗、為了戴不戴口罩 ，為了各種事情爭論不休，在爭論中繼續他們的生活。

有些人在病毒陰影下生活了很多年，有些人卻當病毒從來沒有來過。同一個地球，千萬個世界。

亨利通過定期與凡妮莎視頻通話，將近兩年時間。

他通過網友服務，找到了凡妮莎。這個網友服務旨在為獨居者提供心理平衡和情緒健康，盡量把不同背景、不同年紀的人搭配起來。亨利覺得這項活動對他很有幫助。

亨利的一些朋友，成為朋友以後就很少見面了。

亨利的朋友們，好幾個在隔離後患了各種精神疾病，其中有正在服藥的、有因為暴飲暴食變得肥胖 的，甚至有人住進了精神病院。

亨利沒有走到那一步。他身體健康，也沒有對藥物、酒精、電視或遊戲成癮。他認為這跟及時遇到了凡妮莎很有關係。

但他不確定，他是否對每周與凡妮莎的視頻約會，產生了依戀。

「我好像對你有了依戀，怎麼辦？」他公開向瓦妮莎表達了他的擔憂。

「要是我告訴你，下個星期我不上視頻，你會怎麼樣？」

「我會很想你。」

「你會像往常一樣，繼續你的生活，也就是這一個小時不打開視頻而已吧？」

「我可能會坐在這裡，想你一個小時。」

「你會好好的。」凡妮莎笑說：「你可以把鍛鍊時間延長一小時，或者讀書、看電影，還是找另一個人聊天。」

「我還是會想你。」亨利嚴肅地說。

「你只是在想像未來。但你並不知道，對吧？你能知道嗎？」

「不能。」

亨利第一次通過視頻見到凡妮莎，馬上發現他對凡妮莎的喜愛。她美麗又溫柔，雖然比他年長很多，卻一點都沒有長輩的架子。

凡妮莎今年七十三歲。在亨利的眼裡，她的人生閱歷不僅很豐富，而且是他想像不出來的有趣。

亨利經常想起他們第一次在網上見面的那天。

「亨利，你為什麼不先向我介紹你自己？」凡妮莎看著亨利的眼睛。

凡妮莎看的是他在屏幕上的眼睛，但畢竟是他的眼睛。

凡妮莎一生中見過很多人，絕大部分不是在網上見的。

亨利從出生到現在，見過的大多數人，都是在網上見的。

亨利覺得網上、網下還是很不同的。

凡妮莎的眼睛是從一個平面的屏幕往外看的，但亨利覺得她就在他面前，只要他伸出手，就能觸碰到她。（三）