但他說，只知道有位中國女作家叫三毛，其他便一概不知。原來他是在西班牙出生的第三代，只會說不會讀中文。那麼，三毛和荷西遺留在西班牙的浪漫愛情故事，在當地竟是永遠失傳了？

巴塞隆納是個閒散熱情的海港，滿大街的閒人。地中海的暖風，把整個城市浸泡在懶洋洋的現世享樂中。夜晚，街頭多的是閒散的遊人。小吃店燈火通明，街頭藝人彈琴賣唱，活人扮演的雕像，在暗夜裡對行人擠眉弄眼，令人驚喜不已。吉普賽女人招攬著過往行人，要替人們算命看相，驅凶化吉。賣花女拿著鮮花向遊客兜售……

王勉和錢小芸漫步街頭，在大街角落看到一家餐館，門前有帥氣小哥用紅酒招攬遊客。兩人拗不過小哥的殷勤招呼，決定入內用餐。餐館內部很深，彎曲有致，食客眾多，看來這餐館遠具盛名。

招呼他們的侍應生也是帥哥，是暑假打工的大學生。在他的建議下，他們先品嘗了西班牙火腿片夾微烤焦香的薄麵包片，真的是口舌生香，不愧為西班牙盛名遠播的美食 。那是從火腿架上，師傅用薄刀自整隻火腿一片片披下來的。火腿片薄如蟬翼，半透明，厚薄均勻。在帥哥再度建議下，他們點了鮮嫩生蠔、烤乳豬、白灼蝦，鰻魚海鮮燴飯以及紅酒。餐廳裡有歌手彈著吉他，唱著抒情歌曲，浪漫的氣氛在空氣裡播散著……

王勉和錢小芸緩緩舉杯對飲著，一杯又一杯。（二○）