還因為他們不通英文、學歷不夠，求生不易。要不是大伯，他們真是無立足之地。在大伯的陪伴之下，他們不僅拿到移民身分，還艱難考取了駕照 。

其實他們父子倆在國內都有駕照，爸爸以前還任職過國企高管的私家司機。論起駕駛技術，是老司機的級別。可是對著雞腸一樣的英文字母 ，就是它認識他，他不認得它。他自己跟爸爸比，也輕鬆不了多少，每個單詞都要靠翻譯軟件。考試的時候，誰給你拿著手機 不離手？

考筆試的時候，每人對著一台電腦考。沒有嚴格的監考，大伯幫著他們猜題蒙混過關。到了路試這裡，就不容易混啦。考官一開口，他們就矇了，屢次考砸。每考砸一次，就要過一段時間才可以復考。考了幾個月，眼看復考的三次機會也用完了，，又要重新再報名繳費。

伯父沒辦法，只好請來講中文的駕校師傅，給爸爸和他單獨開小灶。等大家下班了，師傅帶他們在考場實地練習，講清楚每條路段、每個轉角，有可能收到的指令和出現的情形，考官會考什麼動作。可謂是畫公仔畫出腸，師傅就差沒代他們上考場了。

拿著得來不易的駕駛證，他們還是無法自立。去超市買菜都要開車，即使離家近，也要認路呀。那些英文字母他們看著腦殼都痛。買菜也是看實物識字，看價錢都能鬧出大誤會。和超市的收銀員指手劃腳、雞同鴨講，是常有的事。在一個全是陌生人群、陌生語言的環境，他們迷濛困惑，沒有安全感。

要找工作談何容易。沒有了大伯，他們什麼都不是。（八）