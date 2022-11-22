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印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

藍調（五）

舒怡然

怕她聽不清，他的聲音提高了十個分貝不止，簡直像是在喊。

她心中黯然，沉默了半天才說：「不用擔心，下星期一我就去國際學生辦公室要申請表。」

徐凱嘟囔著說：「我有什麼好擔心的，還不是為毛毛著想。」

朝夕相處十來年了，她怎麼會不懂他的心思。本來還想告訴他，來美國這兩天的見聞和感受，可忽然之間興致索然，只剩下簡單的三個字──「還好吧」。關於米尼和萊瑞，她隻字未提。不是刻意隱瞞，是怕徐凱展開非凡的想像力，想入非非徒增煩惱。她需要他安心地留在北京，帶著毛毛，等她把根扎下來再說。

3

系裡來了個中國女孩，米尼教授的研究小組好似颳來了一股小春風，人心騷動。每周一次的討論會不再只是空談，空著肚子談，哪來的吸引力，米尼教授宣布額外添一道美食。他起表率作用，買來甜點心款待大家，大家一邊品嘗各式各樣的甜甜圈，一邊高談闊論指指點點。

吃進去是甜的，吐出來的可不一定是蜜糖呢，趁著教授心情好，趕緊想說什麼就說什麼。大家夥好像心領神會，好花不常開，好景不常在，或曰過了這個村，就沒這個店。

人人都受之泰然，惟獨吳梅感到不自在，米尼對她的偏愛令她誠惶誠恐。她發覺在這個不大的圈子裡，米尼教授是個惹人注目的人物，尤其是吸引女人的眼球。黃太太私下就神神祕祕地告訴她，別看米尼快五十了，追求他的女人可多了。他喜歡跳舞，每周必換舞伴，他辦公室裡都掛著美女的大特寫呢。

吳梅聽完，忍不住笑了。（五）

北京 美食

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