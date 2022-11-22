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印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

我們之間（二）

孫愷愉
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

我不知道聽眾們對我的故事有何喜好或評價，不過我自己很喜歡。

只要沒有人抱怨，我就繼續提供講故事服務。

但是有一天，聽眾們貌似開始對故事失去了興趣，或者不再需要了。

有些聽眾突然工作量劇增，以至於他們不再躺上床準備睡覺，而是每晚直接累趴。

有些聽眾突然過世了。有些聽眾雖然在世，但跟不在也沒什麼區別。

總之，沒有人向我要求聽睡前故事了。

這時候，我遇到了哈菲茲。

哈菲茲似乎也有一條無窮無盡給他送故事的小河。

那時我還不知道，從他的小河裡撈上來的是詩歌。

我們相遇時，馬上很有默契地知道，我們沒有必要互相講故事。

相反的，我們默默地聽著。

聽什麼？

「聽心。」哈菲茲會這麼說，雖然不是用這幾個字說。

哈菲茲與十四世紀的蘇菲派詩人哈菲茲同名。

那天，我在公園裡觀鳥，哈菲茲正好從我身邊走過。

他小聲念道：「看看今天早晨大地嘴上的笑容，她昨晚又和我一起睡了！」

我忍不住喊了一聲：「哈菲茲！」

他停下來看著我。

「那是哈菲茲的詩嗎？」我問。

「是的，那是哈菲茲的詩。但哈菲茲也是我的名字。」

「哦！」

我沒有問他是否跟詩人哈菲茲有親戚關係，因為我認為這是一個愚蠢的問題。

「你的朋友們都美麗又會唱歌啊！」他說的是小鳥呢！

那一刻，我就知道我們是早就認識的朋友。

接下來的一段時間，我繼續進行我的觀鳥活動。

無論我在哪個公園、哪個地方，哈菲茲總會從我身邊經過。他每次經過，總是小聲地朗誦哈菲茲的詩。

我的睡前故事彷彿被公園裡的詩歌取代，源源不斷地飄過來。現在，我有聽不完的詩歌。

有一天，我又遇到哈菲茲。

這次他很沉默，並且停了下來。

我靜靜等候，等他說點什麼。

他看著我，臉上出現一個問號，然後又出現一個驚嘆號。

我也給了他一個問號，然後一個驚嘆號。

我們像兩個逗號一樣坐下來，誰也不期待句號的出現。

我正想發問，哈菲茲就說：「假如你想知道，是我父親給我起了哈菲茲這個名字。他在大學裡教波斯文學。」

「為什麼我總是碰到你？」

「當你乘著暗藏的潮汐回家時，用你的千萬種形式迎接你自己。」

「你總是獨自來這裡嗎？」

「只有總在嘲笑『二』的『完美的一』，才能讓你了解愛。」

大多數時間，哈菲茲都引用哈菲茲的詩來回答我的問題。

「你把哈菲茲所有的詩都背在心裡了嗎？」我希望得到一個不是引用句的答案。

「他就是我的心。但他也是你的心。」這是哈菲茲自己的答案，但是仍然很像七百年前那個哈菲茲的詩。

「我們來聽詩！」無論何時何地、睜眼閉眼，這是我經常聽到的呼喚。

4 第一步

菲利普通過徵友廣告，找到了他的第一個男友。

那個年代，廣告都刊在報刊雜誌上。用手寫，寄去報社，白紙黑字地刊出。

菲利普捱過初中、高中和大學，剛剛順利在外地找到工作，離家獨居。

菲利普提筆寫下徵友廣告之前，經過長年累月的自我否定。由於他偽裝得很成功，身邊的人都沒有懷疑過他。

看到菲利普的廣告準備回信的拉里，也剛剛克服了恐懼。但是他成長得很辛苦，一直以來孤獨寂寞。

能夠刊登菲利普徵友廣告的雜誌，要在大一點的城鎮才有。拉里總是在出遠門的時候才能買到，而且是在他父親亡故之後，才敢把雜誌帶回家。

「走路要像個男人！」拉里的父親經常對他大聲吼叫。

拉里不喜歡出門，因為他不想被人看見。

然而，為了生存，他學會了用父親批准的方式走路，一種對他來說非常不自然的方式。

拉里的父親過世之後，家裡安靜多了。

拉里的母親從不表達自己的意見。拉里不知道她是沒意見，還是父親的威力把她僅存的意見都壓死了。

拉里雖然不知道母親是怎麼想，但他和母親並不親近。當父親因為他太「女氣」痛打他時，母親並沒有為他辯護。

拉里終於提筆回了一則徵友廣告，他很想找一個人說話，一個可以和他聊天而不令他感到擔驚受怕的人。

拉里是菲利普的第一個男友。不過在拉里之前，菲利普有過一個做為掩護工具的女友。菲利普對她欣賞又感激，但是並不想和她一起生活。

菲利普是拉里的第一個男友，也是第一個朋友。

菲利普和拉里通了幾次信，兩人都是邊寫邊哭、邊讀邊笑。

經過一番書信交往，兩人決定在拉里的村莊和菲利普的城鎮之間的小酒館見面。

拉里是個木匠，做的家具在當地小有名氣。

他害怕有人看到他外出跟蹤他，所以繞道先往買木材的地方去再折回。

菲利普早就到了，拉里一進門就被他認出來。

「你好！」拉里見到菲利普時喘著氣。

「你是跑來的嗎？」菲利普驚喜地問道。

「是啊！從我的貨車那邊跑來的。」拉里不停喘著氣，用手帕擦掉臉上的汗水。

拉里看到菲利普，既興奮又緊張，也極度害怕。（二）

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