顏寧儀／圖

我不知道聽眾們對我的故事有何喜好或評價，不過我自己很喜歡。

只要沒有人抱怨，我就繼續提供講故事服務。

但是有一天，聽眾們貌似開始對故事失去了興趣，或者不再需要了。

有些聽眾突然工作量劇增，以至於他們不再躺上床準備睡覺，而是每晚直接累趴。

有些聽眾突然過世了。有些聽眾雖然在世，但跟不在也沒什麼區別。

總之，沒有人向我要求聽睡前故事了。

這時候，我遇到了哈菲茲。

哈菲茲似乎也有一條無窮無盡給他送故事的小河。

那時我還不知道，從他的小河裡撈上來的是詩歌。

我們相遇時，馬上很有默契地知道，我們沒有必要互相講故事。

相反的，我們默默地聽著。

聽什麼？

「聽心。」哈菲茲會這麼說，雖然不是用這幾個字說。

哈菲茲與十四世紀的蘇菲派詩人哈菲茲同名。

那天，我在公園裡觀鳥，哈菲茲正好從我身邊走過。

他小聲念道：「看看今天早晨大地嘴上的笑容，她昨晚又和我一起睡了！」

我忍不住喊了一聲：「哈菲茲！」

他停下來看著我。

「那是哈菲茲的詩嗎？」我問。

「是的，那是哈菲茲的詩。但哈菲茲也是我的名字。」

「哦！」

我沒有問他是否跟詩人哈菲茲有親戚關係，因為我認為這是一個愚蠢的問題。

「你的朋友們都美麗又會唱歌啊！」他說的是小鳥呢！

那一刻，我就知道我們是早就認識的朋友。

接下來的一段時間，我繼續進行我的觀鳥活動。

無論我在哪個公園、哪個地方，哈菲茲總會從我身邊經過。他每次經過，總是小聲地朗誦哈菲茲的詩。

我的睡前故事彷彿被公園裡的詩歌取代，源源不斷地飄過來。現在，我有聽不完的詩歌。

有一天，我又遇到哈菲茲。

這次他很沉默，並且停了下來。

我靜靜等候，等他說點什麼。

他看著我，臉上出現一個問號，然後又出現一個驚嘆號。

我也給了他一個問號，然後一個驚嘆號。

我們像兩個逗號一樣坐下來，誰也不期待句號的出現。

我正想發問，哈菲茲就說：「假如你想知道，是我父親給我起了哈菲茲這個名字。他在大學裡教波斯文學。」

「為什麼我總是碰到你？」

「當你乘著暗藏的潮汐回家時，用你的千萬種形式迎接你自己。」

「你總是獨自來這裡嗎？」

「只有總在嘲笑『二』的『完美的一』，才能讓你了解愛。」

大多數時間，哈菲茲都引用哈菲茲的詩來回答我的問題。

「你把哈菲茲所有的詩都背在心裡了嗎？」我希望得到一個不是引用句的答案。

「他就是我的心。但他也是你的心。」這是哈菲茲自己的答案，但是仍然很像七百年前那個哈菲茲的詩。

「我們來聽詩！」無論何時何地、睜眼閉眼，這是我經常聽到的呼喚。

4 第一步

菲利普通過徵友廣告，找到了他的第一個男友。

那個年代，廣告都刊在報刊雜誌上。用手寫，寄去報社，白紙黑字地刊出。

菲利普捱過初中、高中和大學，剛剛順利在外地找到工作，離家獨居。

菲利普提筆寫下徵友廣告之前，經過長年累月的自我否定。由於他偽裝得很成功，身邊的人都沒有懷疑過他。

看到菲利普的廣告準備回信的拉里，也剛剛克服了恐懼。但是他成長得很辛苦，一直以來孤獨寂寞。

能夠刊登菲利普徵友廣告的雜誌，要在大一點的城鎮才有。拉里總是在出遠門的時候才能買到，而且是在他父親亡故之後，才敢把雜誌帶回家。

「走路要像個男人！」拉里的父親經常對他大聲吼叫。

拉里不喜歡出門，因為他不想被人看見。

然而，為了生存，他學會了用父親批准的方式走路，一種對他來說非常不自然的方式。

拉里的父親過世之後，家裡安靜多了。

拉里的母親從不表達自己的意見。拉里不知道她是沒意見，還是父親的威力把她僅存的意見都壓死了。

拉里雖然不知道母親是怎麼想，但他和母親並不親近。當父親因為他太「女氣」痛打他時，母親並沒有為他辯護。

拉里終於提筆回了一則徵友廣告，他很想找一個人說話，一個可以和他聊天而不令他感到擔驚受怕的人。

拉里是菲利普的第一個男友。不過在拉里之前，菲利普有過一個做為掩護工具的女友。菲利普對她欣賞又感激，但是並不想和她一起生活。

菲利普是拉里的第一個男友，也是第一個朋友。

菲利普和拉里通了幾次信，兩人都是邊寫邊哭、邊讀邊笑。

經過一番書信交往，兩人決定在拉里的村莊和菲利普的城鎮之間的小酒館見面。

拉里是個木匠，做的家具在當地小有名氣。

他害怕有人看到他外出跟蹤他，所以繞道先往買木材的地方去再折回。

菲利普早就到了，拉里一進門就被他認出來。

「你好！」拉里見到菲利普時喘著氣。

「你是跑來的嗎？」菲利普驚喜地問道。

「是啊！從我的貨車那邊跑來的。」拉里不停喘著氣，用手帕擦掉臉上的汗水。

拉里看到菲利普，既興奮又緊張，也極度害怕。（二）