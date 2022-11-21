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千禧輪上（一九）

孟絲

地下室還有很多成人畫，當時正在整理，不對外公開。這些畫早年不登大雅之堂，如今卻成西班牙國寶。博物館的書店很吸引人，出售畢卡索名畫的複製品，也有許多關於他生平事蹟的書籍和畫冊，更多的是印著畢卡索抽象畫的絲巾。一個世界成名的大畫家為如今日漸沒落的西班牙，帶來了前所未有的財富，滋養著無數西班牙百姓，不得不令人感慨。

第二天，比爾帶大家來到巴塞隆納一座怪異奇特的教堂，西班牙名字是La Sagrada Familia，比爾說這是巴塞隆納的重要地標，象徵著大天才高第的非凡創作。它不像教堂，倒像童話中的碉堡。高聳入雲的四座尖塔，象徵著耶穌的十二個門徒，由十多座稍矮的尖塔把它層層環繞在內。這座教堂早在1882年由高第承建，直到四十四年後， 1926年高第被汽車撞死為止，教堂一直在建造中，一直沒有完工。難怪，半空中還高置著雲梯和鋼鐵鷹架，施工仍在進行。

遊客可從正門進入，有小電梯可以乘坐，每次乘客不可以超過十五人。塔內有大理石建造的樓梯，彎曲狹窄，每次僅容一人蜿蜒而上。沿著樓梯有許多小窗，陽光照射進來，迥異於古代教堂的陰森幽暗。遊客們可以選擇怎樣到達頂層，大多數中國團遊客都選擇搭電梯。

控制電梯的是個中國小伙子，會說標準的普通話。驚喜之餘，問他可知三毛的事，他說知道。啊！太好了，連忙繼續發問。（一九）

畢卡索 博物館 汽車

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