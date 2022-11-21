他是媽媽的珍寶，她人生在世的希望。她將一生的賭注都押在他身上，他就是她的全世界。誰敢撼動他們母子關係，她就與誰為敵。兒子的婚姻大事當然是由她說了算，隨便一個女孩，哪能輕易入她的法眼？

雖然誰都沒有捅破，可是臉上也繃不住。爸爸在爺爺和媽媽之間無所適從，連和稀泥都沒本事。平時很能說會道，現在只有視而不見、裝聾扮啞。媽媽也沒指望爸爸能周旋其中。她忍了一輩子，積蓄一生的屈辱和不甘都爆發了，為兒子奮起抗爭。這大概就是所謂的為母則剛！

媽媽在美國待了兩個月就回國了。沒來得及去旅遊，沒有機會好好看看夢牽魂繞了多年的美國，留下父子倆在大伯為他們準備的房子裡。說好了，來年的夏天他和爸爸回國，他們可以一家人在中國快活度假。

在她眼裡，美國的生活猶如苦行憎，度日如年。無奈，他們要坐移民 監，住夠日子才可以將臨時綠卡 轉正。媽媽在美國的身分就靠他們了，她自己申請了回美證，，沒等批下來就啟程。只要他們的綠卡落實了，媽媽就可以憑著回美證回來。他們只有老老實實待在這陌生的城市，遠離國內所有他們熟悉的朋友和娛樂。

這是他第一次離開媽媽這麼久。也是和爸爸相處最久的一段日子。結果第二年的夏天還沒來，新冠疫情 倒是先來了。席捲世界的病毒大流行，改變了世界，也改變了他的人生。他們沒有如期回中國，媽媽也再沒有來。

美國的生活沒有他們幻想得那樣美好愉快。金山也不是遍地黃金。（七）