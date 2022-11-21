「你是說喬嗎？就是喬治‧米尼。」

「對呀，他是我導師。」

「米尼是我的校友，耶魯 68屆的，比我高兩屆。」萊瑞突然變得興奮起來。

吳梅眼睛一亮，「佩服，都是名校高材生啊！」

「慚愧，我不是，但米尼是。他後來又讀了博士，孤獨的博士。」

吳梅不明白他為什麼還加上個註腳。

萊瑞的口音是標準的新英格蘭 腔，聽起來極順暢，到底是學語言的，就是不一樣，吳梅和他還真的聊了起來。在萊瑞上小學時，杜蘭尼先生就過世了。要不是有做高中老師的母親一路輔助，他也不會離開德克薩斯到耶魯讀書。畢業先做了幾年報社編輯，厭倦了為人作嫁，又到一所大學教英國文學，枯燥乏味得差點發瘋。他辭了工作，現在經營一家非營利組織，不好也不賴。

吳梅聽得出神，心中暗想，了不起的杜蘭尼太太，雖然寡居，可並不是孤陋寡聞的女人，教育真能化平庸為神奇。她嚇了一跳，奇怪自己怎麼會冒出這種想法，忍不住端詳起坐在沙發上的萊瑞，微微發胖的身材，不甚茂密的金髮，連眉毛、眼毛都是金黃色的，眼神散漫且游移不定，有種無法言說的頹廢感。他大概也有四十幾歲了，還和母親住在一起。難怪梅爾說，她退休從德州搬到東海岸，就是想離兒子近一點，彼此有個照應。在母親眼裡，單身的兒子是永遠長不大的男孩。

吳梅情不自禁地想起兒子毛毛，顧不上國際長途電話費的昂貴，當天晚上她就往北京 打了電話。一接通，徐凱便迫不及待地問：「哎，你去拿探親申請表了嗎？」（四）