顏寧儀／圖

1 超人與蝙蝠俠

曹仁和邊芙霞從小同班，同桌第一天就成為好朋友。他們在學校的綽號就是「超人」和「蝙蝠俠」。

曹仁和邊芙霞從小學到中學，都是放學後一起走路回家，有話就聊，沒話就靜靜走著，都很開心。

有一天，曹仁和邊芙霞在回家路上，看到廣告版上的大字「蝙蝠俠大戰超人」。

邊芙霞戳了戳曹仁：「你看！是不是新電影？」

曹仁看了笑問：「關於我們的？」

「跟我們沒關係吧？」

「肯定沒關係。」

「說不定同學裡面有誰受到我們啟發呢！編了個劇本去賣。」

「不會啦！我們出生之前，就有超人和蝙蝠俠的故事了。」

「你很熟嗎？」

「一點都不熟。不過覺得他們沒什麼理由打架。」

「想打就會找理由哦！」

「想賣電影票吧！」

兩人走到電影院 門口，停在售票亭旁邊。

「想不想看？」曹仁望著海報問。

「不想。」邊芙霞很乾脆地答。

「打什麼架嘛！」

「就是！」

兩人一起大笑，轉頭往回走。

「蝙蝠俠和超人到底為什麼打架？」邊芙霞問。

「我不知道啊！」曹仁說。

「你沒看摘要嗎？」

「沒有。」

「你認為他們可能為什麼事情爭執？」

「沒什麼大不了的事啦！」

「既然你這麼說，肯定就沒什麼大不了。」

「是啊！」

「還記得我們的綽號是怎麼來的嗎？」

「記得。它們本來是用來嘲笑我們的，是反諷。我學習緩慢，反應遲鈍。」

「大家笑我被欺負時從不反擊，不懂正義。」

「但我們都安全長大了。」

「還成了好朋友，一路彼此相伴，都十年了。」

「多好啊！」

兩人拉起手。

曹仁說：「我們認為很超然的東西，其實是很自然的。它看起來很超然，只是因為我們讓自己脫離了自然。」

邊芙霞說：「我們無法通過攻擊達到和諧，破壞不可能帶來和平。」

然後兩人不約而同地說：「你要說什麼，我早就猜到了。」

「我太喜歡我們了！」兩人又同時說。

2 紅酒與白酒

喬斯往自己的杯子裡倒了一點白葡萄酒，又倒了一點紅葡萄酒。

凱莉驚訝地問：「你在幹麼？」

「我在調配桃红酒。」

「桃红酒不是這樣來的。」

「這顏色多好看啊！」

「不是顏色的問題，是味道。你知道那樣有多難喝嗎？」

「我覺得味道很好。」喬斯喝了一口，然後開心地轉著玻璃杯，不小心把酒灑在了地板上。

「你看你！」凱莉抓了一把紙過來擦。

這就是喬斯和凱莉在舞會上遇到之後的初次對話。

兩個人個子都很高，不容易找到合適的舞伴。矮個子的人都進了舞池後，他們還站在角落裡等著。

喬斯站在大廳的一個角落，發現凱莉就站在斜對角。

他們像兩隻鶴站在原野上，跳舞的人群像波浪一樣，在他們的視野下移動，沒有人高到足以擋住他們的視線。

喬斯向凱莉點頭示意，凱莉點頭答應。兩人走到一起，進入了舞池。

兩人跳了幾支舞之後，到吧檯休息找飲料。

喬斯端起紅葡萄酒，凱莉端起白葡萄酒。

喬斯喝了幾口酒後，開始頑皮起來，很快就發生了「桃紅酒」事件。

兩人都明白，另一種舞蹈開始了，即將延續到舞池外，即將延續到明天。

喬斯和凱莉經過幾周定期相約而舞之後，開始在茶屋、餐館、公園、博物館 、音樂廳見面，甚至一起旅行。

幾個月後，他們搬到了一起。

「你們什麼時候結婚？」有些朋友開始問。

「慢慢來，現在這樣很好。」喬斯一般這麼回答。

「這是關於酒的問題。」凱利有時會這麼說。

「關於酒？」問的人總是一頭霧水。

「別聽她的。她是說給我聽的。」喬斯解釋。

發問的人更迷惑了。

過了一段時間，好奇的人都問過了，都沒有得到滿意的答案，逐漸就沒有人問了。

有一天，喬斯和凱莉在家共進晚餐。

喬斯拿出一瓶紅葡萄酒和一瓶白葡萄酒，各倒一杯。

然後他拿出第三個杯子，往裡倒了一半紅葡萄酒和一半白葡萄酒，就像他在舞會遇到凱莉那天做的一樣。

「你還是覺得這麼做很糟糕嗎？」喬斯問。

「是的。但是看你做這件事，是一種樂趣。」凱莉說。

「味道不錯，真的。」喬斯喝了一口。「我不是想說服你喝。」

「我知道啦！你喜歡喝，我也很高興。」凱莉托著下巴，望著喬斯露齒笑。

「當兩個人走到一起的時候，他們就不再是以前的自己了。我是紅酒，你是白酒。」

「我們是桃紅酒。」

喬斯是向凱莉求婚嗎？凱莉答應了嗎？

3 哈菲茲

「給我講個故事！」無論是大人還是小孩、情人還是朋友，都曾經這樣向我要求。

我睡覺前從來不愁沒有故事聽。我就像躺在一條小河邊，河裡不斷流過一個個小桶，每個小桶都裝著一個故事，只要我撈上一個，就能有一個。我不想聽的時候，就讓潺潺流水把我送入夢鄉。

我開始把這些故事講給別人聽，無論是打電話找我的朋友、睡不著敲我牆壁的室友，還是躺在我旁邊的人。

大多數時間，我的聽眾會對我表示感謝，或者在我說完之前就睡著。（一）