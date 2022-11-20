如果來到巴塞隆納不去軟波拉大街，是旅客們莫大的損失。於是，大家漫步在軟波拉大街。那天是星期五，雖是清晨，周末的氣氛已經在空氣裡播散。大街上到處是人群，各樣的大小店鋪、鮮花異草、手工藝品……顏色瑰麗的絲巾，印著畢卡索 的抽象圖案，在空中渲染成一幅幅色彩奇異 的旗幟，為大街增添了濃濃的懷舊氣息。比爾給大家自由閒逛的機會，以三小時為限。

錢小芸和比爾一同坐在濃密的梧桐樹下的石凳上。他談起當年在西班牙及歐洲流行的一本暢銷書《軟波拉大街的女人》，是他一個親密的朋友所寫，裡面多得是街頭賣花女和出賣青春麗人淒艷美麗動人故事。這本書翻譯成許多語言，在《紐約時報 》的暢銷書排行榜上也流行過一段時間。可嘆，原作者思想激進，和當年當政者佛朗哥大元帥的思想背道而馳。那是西班牙近代史上一段黑暗時期，朋友被捕下獄，三年後槍決。許多悲劇就那樣無可奈何地發生了。比爾搖搖頭說，罷了，還是談談巴塞隆納一流大師們的趣事吧。畢卡索、米羅、達利、高第……。

畢卡索的畫廊坐落在舊區，入口在一個彎曲狹窄的巷子裡，青石鋪地，黑漆大門，完全是古老宅邸模樣。畢卡索早期的兩千件作品以及晚期的代表作，大都陳列在這棟兩層樓裡。

二樓走廊兩側掛滿早期作品，初期作品大都形象清新，和一般初學繪畫的朋友毫無區別。從一端走到另一端，畫面就開始了變化。形象開始模糊、開始扭曲、開始變形，那幅〈哭泣的女人〉完全是分裂的幾何圖形，據說那是他妻子生氣時他體會到的模樣。也許就那樣，畢卡索開始使用心靈而不是使用眼睛作畫，終於開創了抽象畫的廣闊天地。（一八）