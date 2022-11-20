他們從此見面都當對方透明，招呼不打、正眼不看。彆扭了沒多久，乾脆不碰面。爺爺的生日，媽媽藉口不參加。年初一慣例到爺爺、奶奶家拜年，只有他和爸爸去。媽媽都懶得維持那份言不由衷的客套。

爺爺開始罵罵咧咧，說媽媽看上他老爸，是因為有大伯在美國，一邊肆無忌憚地在人前說媽媽的不是，一邊變本加厲地專寵大伯母。在家庭聚會上，喝茶都要專門為大伯母準備一個特殊的杯子，上面燙金寫著大大的「陳」字。大伯和爸爸都沒這樣的待遇，大伯母的杯子獨一份。意思再明白不過，就是要氣他媽媽。我只認這個大媳婦，她是姓陳的，跟我們家姓。

姓陳對爺爺來說是件大事，他常常聽見爺爺罵爸爸，罵急了會說：「我不給你姓陳，我收回我的姓。」這個姓是爺爺最具話語權的事，也代表了爺爺在家族中的地位和權威。

事情的起因是這樣的。爺爺看見他也到了談婚論嫁的年齡，想把鄉下姑婆的侄孫女說給他。首先，媽媽一直不讓他談戀愛，就是怕他要出國了還拖著尾巴。已經在擔心他超齡不能移民 的事，如果再來個家屬，只怕節外生枝，事情變更複雜。

儘管爺爺在他小時候沒少幫忙帶他，媽媽對爺爺總是客客氣氣的，可是客氣中還是帶著城裡人的優越感。爺爺家的親戚，不，應該說爸爸家的親戚，媽媽都看不上眼，更別說是個鄉下的窮親戚。胡亂塞給她兒子，那是一千個、一萬個不答應。她兒子是什麼人？將來要出國的。

後來他也想明白了，這件事還有更深一層的意思。媽媽將這視為爺爺和她在搶奪兒子。媽媽對爸爸已經很失望，對爸爸有多失望，對他就有多寵愛。（六）