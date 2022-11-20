趙梅英／圖

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她分不清那是什麼，波瀾起伏、後浪推前浪似地向她襲來。起初是白色朦朧的霧，一層一層漸漸變深了，像海水一樣的深藍色。她被團團包裹住，渾身濕漉漉的。她分明看見徐凱正朝她走來，嘴角還掛著一絲壞笑。可霧卻越來越濃，濃得化不開了似的，徐凱很快被淹沒，離她愈來愈遠，直到一點都看不見了。她心裡驚惶，大喊起來。

吳梅急得睜開了眼睛，一縷光線透過百葉窗，在深棕色地板上灑下一串串亮點。她習慣地把手伸向床頭，沒有摸到鬧鐘，卻險些碰翻了立在床頭櫃上的檯燈。她忘了，才兩天不到，她已是人在他鄉了。

環顧四周，奶黃色牆壁，靠近門邊有盞小小的壁燈，窗邊擺著書桌和一個小書架。這房間有多少平米，比她和徐凱在北京 的那間寒酸小屋還要小。「看看吧，這就是你嚮往的美國。」她都能想像出來徐凱揶揄的神情。

回味起昨天夜裡發生的事情，米尼帶著她走進來，開口便說：「杜蘭尼太太，看看我給你帶來什麼了？一位迷人的中國女孩，我敢肯定你會喜歡她的。」

她心裡湧起一陣隱祕的欣喜，「迷人的中國女孩」──米尼教授大概認定了她是個不諳世事的小女孩，這樣未嘗不好。

杜蘭尼太太把她上上下下看了個透徹，然後伸出骨節凸起又乾枯的手，「噢，我的天，真了不起，從那麼遠的地方飛過來。我當然相信米尼教授了。」米尼像完成了一樁重大任務似的，衝她擺擺手，轉身離開了。

吳梅這才緩過神來，開始仔細打量起杜蘭尼太太。她穿著一件海藍色絲絨長袍，臉上布滿了細細的皺褶，一副金絲邊老花鏡遮住了鬆弛的眼皮，褪色的金髮披散在肩頭，蓬鬆柔軟略顯稀疏。她覺得和杜蘭尼太太或許是有緣分吧，不然怎麼會這麼巧合，她們居然都叫「梅」，杜蘭尼太太的全名是梅爾‧杜蘭尼。

「叫我梅爾，杜蘭尼太太怪拗口的。」她一邊帶吳梅上樓，一邊說。「這是你的房間，我就住在隔壁。本來是要買條新被子的，可米尼教授昨天下午才打電話過來，實在是來不及了。這個周末我讓萊瑞去商場一趟。對了，忘了告訴你，這裡還住著幾位留學生 ，他們也是從中國來的。黃先生和黃太太，還有林先生，他是個單身。今天太晚了，等明天有空，我給你介紹一下他們。」杜蘭尼太太一口氣說了這麼多話，有些氣喘。

吳梅沒想到，自己竟然沉沉地睡了一整夜，沒有一點時差。側耳傾聽，樓下有響動，有人在放音樂，聽起來有點耳熟，她猛然想起來，昨天在米尼車上剛剛聽過的。

她匆匆起床，穿上那件跟毛巾被似的水粉色睡袍。那是徐凱特 意去王府井百貨大樓給她買的，嘴裡還念念有詞地說，學老外就得學到家，穿晚禮服學的是表面、是皮毛，穿高檔睡衣學的才是裡子、是精髓。徐凱的神侃是吳梅永遠學不來的。

她順著樓梯輕手輕腳地走下來，樓下靜悄悄的，起居室、餐廳、廚房、陽光屋，她繞了一圈，這是一座典型殖民式獨立房。音樂是從放在客廳的音箱傳來的，調子低沉，好像無助的鳥在雨中嗚咽，另一種風格的藍調。

吳梅站在客廳裡，正在納悶，怎麼不見人影，是不是自己起得太早了？卻聽到身後有人說話：「早晨好！」她回頭一看，一位身穿黑色T恤衫、戴一頂深藍色鴨舌帽的中年男子，站在客廳的另一端，正衝著她微笑。

「我是萊瑞，你是新來的吳女士吧？」他伸出手來。

「叫我梅好了，單字名，很簡單。」吳梅學著杜蘭尼太太的腔調，還頗有那麼點味道。

「對不起，是音樂把你吵醒了吧？」

「也該醒了，我是循聲下來的。這個是藍調嗎？」

「沒錯，是的，德克薩斯藍調。你也喜歡？」

「嗯，很特別的感覺，昨天第一次在米尼教授車上聽到。」（三）