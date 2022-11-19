從他的言談舉止可以覺察，他有股文化人獨具的驕傲。對於旅客毫無章法的問話很少搭理。他只按自己的節拍，慢慢對待旅客。後來才知道，他當年在西班牙一家大報社做特派員，後來成為專欄作家，見多識廣，現在剛剛退休 ，空閒時替旅行社做兼職導遊。他對於一般遊客的無知、膚淺不太耐煩，如果安靜地聽他講解，內容不但充實，而且幽默有趣，是一流的導遊人才。

從千禧輪下來的大紐約華人團，許多人有不同的行程，或是在巴塞隆納停留一段時間，或是即刻回美國東岸、或去歐洲其他城市旅遊，總之，千禧輪的旅程到此告終。祝春梅也決定回美，說是律師事務所有突發案件待辦，王勉和錢小芸決定留下。

巴塞隆納在西班牙的東北角，和法國邊界相隔一百英里。上千年的歷史文明斑斑駁駁，處處顯現著盎然古意。市街顯得凌亂擁擠，現代與傳統似乎緊緊糾纏在一起。也許正因為如此，巴塞隆納市容別具風趣，令人覺得奇特、溫馨、親切。

舊區裡的街道狹窄彎曲，鋪著鵝卵石。小巧的月牙門後藏著許多戶人家，從偶爾斜開的門後，可以看到庭院裡的盆栽和美麗的花草。有幾條大街，大樓緊緊密集，許多樓頂上建有鐘樓，鐘樓的裝飾別出心裁。有的雕塑 了插翅天使、有的是猙獰面目的守護神、有的是《聖經》中的一段故事、有的是中古時代的古堡……總之，幾乎每一個古老的鐘樓，都講述了一段傳說。

軟波拉大街是巴塞隆納最具魅力的一條大街，從海港直通，多的是梧桐樹、是鮮花、是情趣別具的各種特色小店。比爾說，軟波拉大街是巴塞隆納的驕傲，是巴黎的香榭麗舍大道、是北京 的王府井大街、是東京的銀座，是紐約的四十二街……（一七）