我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

千禧輪上（一七）

孟絲

從他的言談舉止可以覺察，他有股文化人獨具的驕傲。對於旅客毫無章法的問話很少搭理。他只按自己的節拍，慢慢對待旅客。後來才知道，他當年在西班牙一家大報社做特派員，後來成為專欄作家，見多識廣，現在剛剛退休，空閒時替旅行社做兼職導遊。他對於一般遊客的無知、膚淺不太耐煩，如果安靜地聽他講解，內容不但充實，而且幽默有趣，是一流的導遊人才。

從千禧輪下來的大紐約華人團，許多人有不同的行程，或是在巴塞隆納停留一段時間，或是即刻回美國東岸、或去歐洲其他城市旅遊，總之，千禧輪的旅程到此告終。祝春梅也決定回美，說是律師事務所有突發案件待辦，王勉和錢小芸決定留下。

巴塞隆納在西班牙的東北角，和法國邊界相隔一百英里。上千年的歷史文明斑斑駁駁，處處顯現著盎然古意。市街顯得凌亂擁擠，現代與傳統似乎緊緊糾纏在一起。也許正因為如此，巴塞隆納市容別具風趣，令人覺得奇特、溫馨、親切。

舊區裡的街道狹窄彎曲，鋪著鵝卵石。小巧的月牙門後藏著許多戶人家，從偶爾斜開的門後，可以看到庭院裡的盆栽和美麗的花草。有幾條大街，大樓緊緊密集，許多樓頂上建有鐘樓，鐘樓的裝飾別出心裁。有的雕塑了插翅天使、有的是猙獰面目的守護神、有的是《聖經》中的一段故事、有的是中古時代的古堡……總之，幾乎每一個古老的鐘樓，都講述了一段傳說。

軟波拉大街是巴塞隆納最具魅力的一條大街，從海港直通，多的是梧桐樹、是鮮花、是情趣別具的各種特色小店。比爾說，軟波拉大街是巴塞隆納的驕傲，是巴黎的香榭麗舍大道、是北京的王府井大街、是東京的銀座，是紐約的四十二街……（一七）

雕塑 北京 退休

上一則

《老物件情懷》集郵情懷

下一則

誠信

延伸閱讀

千禧輪上（五）

千禧輪上（五）
足壇史上最偉大球員之一 梅西最後的世界盃

足壇史上最偉大球員之一 梅西最後的世界盃
防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域

防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域
西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖

西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

童言童語

2022-11-13 02:02
作品包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）

神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

2022-11-15 00:29

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？