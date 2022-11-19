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夢醒時分（五）

鶴望藍

也跟她自己認識的朋友、認識的到過美國或移民美國的人，打探所有細節。從過海關會被怎樣問話、會問什麼，到落腳之後怎麼盡快辦移民手續，最後申請回美證，媽媽鍥而不舍地問完又問，找到所有可能回答也願意回答她的人。媽媽將她一絲不茍的韌勁發揮到了極致。

三年前，他們終於成行，踏上美國的土地，美國夢圓！

那時候他們一家人整整齊齊，從沒有過的幸福和完滿。雖然一路疲憊，可是懷抱著美麗的憧憬，夢想著在美國從頭開始，一切都會好起來。誰曾想，這竟是父親的不歸路……

事到如今，媽媽早打定主意不在美國久留。只想著將他們父子倆安頓下來，拿到合法的移民身分，她就一人啟程回國，到大伯朋友的公司復工。她在中國生活了大半輩子，年輕時的種種夢想早已幻滅。特別是攤上這樣一個不成器的丈夫，維繫這段婚姻、維持這個家，已讓她心力交瘁、疲憊不堪。她再無心力去應付美國移民的新挑戰，一心只想守著她現在這份工作，直做到人家叫她退休為止。

正因為有了這份工作，才抵擋住爸爸這麼多年的不負責任，他們母子才可以安身立命，有相對安穩的日子。

有時他不禁想，為什麼媽媽會隱忍這麼多年，沒有跟爸爸離婚，帶著他一走了之？她可能就是為了等這一天，等他們全家移民美國，給他一個光明可期的前程。她既想做兒子的他走出爸爸的陰影，又不得不無奈地依附爸爸，就這樣在糾結中流逝了一生。

或許正如爺爺說的，媽媽當初是因為看中了他們家有海外關係，才嫁給了爸爸。

出國前的幾年，爺爺因著給他介紹女朋友的事，跟媽媽鬧翻了。（五）

移民 復工 退休

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