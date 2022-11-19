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橡皮擦（一四）

草白

「我是畫傷了，就像小孩貪吃一樣東西，最終吃出毛病來了。現在，一拿起筆，腦子像是被什麼控制住了似的，全是當年的畫面。如果不按那個畫，就什麼也畫不了。」

寫作時，我也有類似的感覺，很多詞句如果不經腦子思考自動滑出來，很可能就是「陳詞濫調」。為了阻止「陳詞濫調」的蔓延，我強迫自己忘記外面的世界，只專注於此時此刻……一樣很難辦到。

「當然，我也不是非要畫什麼畫，只要能忘記曾經畫過的東西，哪怕畫點爛大街的也行。」他的神情茫然而痛苦，好像這是一個無論怎麼努力，都無法解決的問題。

那一刻，我們似乎有了某種罕見的共鳴，共同面對古往今來最難的事。對這種事情的談論儘管毫無用處，卻永遠充滿必要。或許，他也意識到這一點，臉上忽然流露出一種難以描述的表情，那件隱藏已久的事就此被抖露出來。如果換作別的時間、場合，根本不可能發生。

他的敘述簡短而潦草，刪去細枝末節和零星對話，只對事實輪廓做必不可少的陳述。我很快弄明白那是一件怎樣的事。

有一天，他美院裡的書法老師，就是上學時給過他深刻教益的人，買到一張署名為「雪衣壽平」、鈐「白雲外史」印的沒骨花鳥畫。對方告訴老師，這是明末清初著名書畫家惲南田的真跡，家中老人與惲家後人交情匪淺，屬私人饋贈物，絕對貨真價實。那人還將老師請去家中品茗論書，給他看家人與惲南田後人的合影。

這位老師儘管書法上造詣頗深，但做為圈外人，並沒有鑑藏書畫方面的實戰經驗。（一四）

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