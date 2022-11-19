我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

藍調（二）

舒怡然
趙梅英／圖
趙梅英／圖

電話好不容易接通，她卻急得不知說什麼才好，竟衝著話筒哭了起來。幾天之後，她接到了國際特快專遞送來的I-20表，或許是她的眼淚打動了教授，她不敢確定。現在米尼教授就站在她面前，看著他下頷一抖一抖的大鬍子，她不敢相信這一切竟是真的。

提取行李處，吳梅對著自己的兩只超大旅行箱，面露難色。她怯生生地問米尼：「你看，我們要不要叫人幫忙拉行李？」

米尼搖搖頭，「我覺得沒這個必要，你以為我不是個合格的勞力？」說完，他衝她擠了擠眼睛，拉起兩只旅行箱，大步流星地走在前面，吳梅緊緊地跟在後面。

他們走過長長的甬道，米尼顯然是在盡力尋找話題，問這問那，還時不時地發出一聲驚嘆，讚她是個多麼勇敢的女孩子，居然從東京、舊金山一路過關，他自己還從來沒去過日本呢。

吳梅可沒法談笑風生，她拚命地搜腸刮肚，平時背下的一大堆英文單詞都去哪兒了？她的記憶海洋一片虛空。這是她第一次零距離接觸美國人，她忽然意識到自己幾年刻苦努力學的那一點英文，連個簡單對話都應付不了。米尼感覺到了，他漸漸把語速慢了下來。

在一道玻璃門前，他們停住了腳步。雨依然淅淅瀝瀝地下著，雨霧使夜色顯得愈發幽暗。米尼低下頭，對吳梅說：「你在這裡等一下，我去停車場，開車過來接你。記住，別理陌生人！」

是的，別理陌生人，吳梅一直記著米尼教授這句忠告。可誰是陌生人呢？她孤身一人闖進新大陸，遇到的每一張面孔都是陌生的，包括米尼教授。

他彬彬有禮地為她打開車門，這個鏡頭她只在美國電影裡看過，想不到有一天自己竟成了鏡頭裡的主角，她有點心慌意亂。還沒等坐穩，一條灰色的安全帶自動滑下來，妥妥地貼在她的胸前，把她嚇了一跳。

米尼抿嘴笑著說：「對不起，這是新款Subaru跑車，沒嚇到你吧？」

吳梅的臉又紅了，為自己的少見多怪。想想就在十幾小時前，她剛剛才打「麵的」，一路顛簸地奔赴首都機場。那時北京城大街小巷到處都跑著迷你型黃色麵包車，因為便宜實惠，誰還顧得上講究排場氣派那些虛幻的東東。

米尼教授的跑車融入濃濃的夜色之中，車窗外的燈光忽明忽暗，迎面開來的車輛疾馳而過，濺起的水霧飛旋著不肯散去。她在黑暗中打量著米尼的側影，高高的鼻梁，猶如希臘雕塑般的線條，灰藍色的眼睛盯著前方，他專注地開車，抑或專注地聽音樂。很別致的爵士藍調，節奏舒緩，曲徑幽深，她從未聽過這種韻味的音樂。

米尼教授把臉轉過來，「喜歡嗎？」吳梅點點頭。

「這也是我的最愛。我辦公室裡有各種藍調光盤，紐約藍調、芝加哥藍調、德克薩斯藍調、城市藍調、鄉村藍調、靈魂藍調。是不是太多藍調了？你喜歡的話，可以隨意來挑選。」

「我只知道爵士藍調，還從來沒聽說過有靈魂藍調呢！」吳梅驚訝地說。

「這不奇怪，音樂終究都是關乎靈魂的，不是嗎？」米尼的眼神變得格外柔和，吳梅避開了他的目光，低下頭，屏息靜氣地聽著。

米尼告訴她說，他為她找了個臨時住所，房東是杜蘭尼太太，她家裡住了好幾位中國留學生。先暫時住幾天看看，如果不滿意，隨時都可以搬走。他反覆叮囑著，生怕她聽不懂似的，「我沒替你簽租房約，你沒有被綁架，是自由的，你懂了嗎？」

吳梅眨眨眼，半懂不懂的樣子。不單是生僻的詞彙影響了她的理解力，更要命的是，美國的事兒她一竅不通。在北京她住在單位分配的集體宿舍，從來沒聽說過住房還得簽合同。

米尼又補充道：「杜蘭尼太太可是個大好人，中國留學生沒有不喜歡她的。」

等他們敲開杜蘭尼太太的房門，已經是深夜了。（二）

中國留學生 北京 雕塑

上一則

《老物件情懷》集郵情懷

下一則

誠信

延伸閱讀

中國留學生萬聖節惡搞變裝 幽默挑戰靜默

中國留學生萬聖節惡搞變裝 幽默挑戰靜默
南韓踩踏事件 中國留學生陷「死亡斜坡」 被擠到心臟痛

南韓踩踏事件 中國留學生陷「死亡斜坡」 被擠到心臟痛
密大醫學院調查：食品漲價影響長者健康

密大醫學院調查：食品漲價影響長者健康
小甜甜監護官司 催生加州新法

小甜甜監護官司 催生加州新法

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

童言童語

2022-11-13 02:02
作品包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）

神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

2022-11-15 00:29

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？