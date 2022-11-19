趙梅英／圖

電話好不容易接通，她卻急得不知說什麼才好，竟衝著話筒哭了起來。幾天之後，她接到了國際特快專遞送來的I-20表，或許是她的眼淚打動了教授，她不敢確定。現在米尼教授就站在她面前，看著他下頷一抖一抖的大鬍子，她不敢相信這一切竟是真的。

提取行李處，吳梅對著自己的兩只超大旅行箱，面露難色。她怯生生地問米尼：「你看，我們要不要叫人幫忙拉行李？」

米尼搖搖頭，「我覺得沒這個必要，你以為我不是個合格的勞力？」說完，他衝她擠了擠眼睛，拉起兩只旅行箱，大步流星地走在前面，吳梅緊緊地跟在後面。

他們走過長長的甬道，米尼顯然是在盡力尋找話題，問這問那，還時不時地發出一聲驚嘆，讚她是個多麼勇敢的女孩子，居然從東京、舊金山一路過關，他自己還從來沒去過日本呢。

吳梅可沒法談笑風生，她拚命地搜腸刮肚，平時背下的一大堆英文單詞都去哪兒了？她的記憶海洋一片虛空。這是她第一次零距離接觸美國人，她忽然意識到自己幾年刻苦努力學的那一點英文，連個簡單對話都應付不了。米尼感覺到了，他漸漸把語速慢了下來。

在一道玻璃門前，他們停住了腳步。雨依然淅淅瀝瀝地下著，雨霧使夜色顯得愈發幽暗。米尼低下頭，對吳梅說：「你在這裡等一下，我去停車場，開車過來接你。記住，別理陌生人！」

是的，別理陌生人，吳梅一直記著米尼教授這句忠告。可誰是陌生人呢？她孤身一人闖進新大陸，遇到的每一張面孔都是陌生的，包括米尼教授。

他彬彬有禮地為她打開車門，這個鏡頭她只在美國電影裡看過，想不到有一天自己竟成了鏡頭裡的主角，她有點心慌意亂。還沒等坐穩，一條灰色的安全帶自動滑下來，妥妥地貼在她的胸前，把她嚇了一跳。

米尼抿嘴笑著說：「對不起，這是新款Subaru跑車，沒嚇到你吧？」

吳梅的臉又紅了，為自己的少見多怪。想想就在十幾小時前，她剛剛才打「麵的」，一路顛簸地奔赴首都機場。那時北京 城大街小巷到處都跑著迷你型黃色麵包車，因為便宜實惠，誰還顧得上講究排場氣派那些虛幻的東東。

米尼教授的跑車融入濃濃的夜色之中，車窗外的燈光忽明忽暗，迎面開來的車輛疾馳而過，濺起的水霧飛旋著不肯散去。她在黑暗中打量著米尼的側影，高高的鼻梁，猶如希臘雕塑 般的線條，灰藍色的眼睛盯著前方，他專注地開車，抑或專注地聽音樂。很別致的爵士藍調，節奏舒緩，曲徑幽深，她從未聽過這種韻味的音樂。

米尼教授把臉轉過來，「喜歡嗎？」吳梅點點頭。

「這也是我的最愛。我辦公室裡有各種藍調光盤，紐約藍調、芝加哥藍調、德克薩斯藍調、城市藍調、鄉村藍調、靈魂藍調。是不是太多藍調了？你喜歡的話，可以隨意來挑選。」

「我只知道爵士藍調，還從來沒聽說過有靈魂藍調呢！」吳梅驚訝地說。

「這不奇怪，音樂終究都是關乎靈魂的，不是嗎？」米尼的眼神變得格外柔和，吳梅避開了他的目光，低下頭，屏息靜氣地聽著。

米尼告訴她說，他為她找了個臨時住所，房東是杜蘭尼太太，她家裡住了好幾位中國留學生 。先暫時住幾天看看，如果不滿意，隨時都可以搬走。他反覆叮囑著，生怕她聽不懂似的，「我沒替你簽租房約，你沒有被綁架，是自由的，你懂了嗎？」

吳梅眨眨眼，半懂不懂的樣子。不單是生僻的詞彙影響了她的理解力，更要命的是，美國的事兒她一竅不通。在北京她住在單位分配的集體宿舍，從來沒聽說過住房還得簽合同。

米尼又補充道：「杜蘭尼太太可是個大好人，中國留學生沒有不喜歡她的。」

等他們敲開杜蘭尼太太的房門，已經是深夜了。（二）