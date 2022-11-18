泳池旁的餐檯上準備了許多美食 ：上海春捲、羅馬披薩、紐約牛排、巴黎麵包、東京壽司、西班牙火腿、義大利香腸、揚州蛋炒飯、四川涼麵……更多的是各色水果、飲料。酒？酒也免費？抱歉，酒需要去吧檯自己掏腰包買。人們嘟囔著、歡笑著，離開劇院，紛紛往十一樓露天游泳 池走去。人叢中，王勉找到了錢小芸，電梯前擠滿了人，兩人決定往十一樓步行上去。

露天游泳池在夜幕下，已妝點成童話故事中的夢幻世界。各色各樣的美食，在彩色繽紛的燈光下，展現著各自的魅力。啊！王勉的攝影機再度忙個不停。這是郵輪 公司費盡心思安排的告別儀式之一，再過兩天，就是這次旅程的終點。

泳池旁有一個小小的舞池，不知何時起，帶點兒世紀末的迪斯可，換成了優美的慢華爾滋。王勉找到了在一旁欣賞冰雕的錢小芸，兩人十分默契地在舞池中慢慢旋轉。剛才的喧囂消失，燦亮的燈光黯淡，濃重華麗的音符在夜空裡飄盪，舞伴們的舞步纏裹住絲絲浪漫與纏綿。王勉似乎在這次遠航的郵輪上找到了女伴。

夜已深，舞會已經結束，他們到四樓徹夜開放的咖啡俱樂部入座，對著地中海暗暗的海水，她對他講著希臘的神話故事，他聽得十分入神，讓她講得格外起勁。

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巴塞隆納是一個美麗的海港，地中海的海風吹在身上，帶著醉醺醺的葡萄酒意。對面不遠處是美麗半山，水面泛起點點白帆，好一個浪漫的度假港都。

接待大家的是一位上了年紀的比爾先生，他右手拿一根拐杖，左手腋下夾了一個黑色公事包，說話緩慢且具權威。他不像導遊，倒像一位教授，似乎不太把遊客放在眼裡。（一六）