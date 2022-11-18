他們一家三口，在美國就只有大伯可以依靠，舉目無親，毫無依傍。其實在國內，他們也不算有根基。當然，大伯一直關照著他們全家，見爸爸一直吊兒郎當，媽媽又在四十歲時下崗了，還介紹媽媽去他朋友開的公司上班。這麼多年不好不壞的，日子過得不出彩，也比上不足比下有餘。

可是說了這麼久去美國，到頭來能不去嗎？別說親戚、朋友、鄰居那裡面子上過不去，盼了這麼些年沒去過，心裡還是渴望的。這實在是難於以拒絕的誘惑，何況是有人白白雙手奉上的機會。

尤其是爸爸，他才不想去美國落地之後會怎麼樣、有什麼打算，在美國有大伯呀！他一生都是靠著大伯這棵大樹，有大伯在，就淡定啦。至於移民 要怎樣準備、準備些什麼，也不是他要想的，反正這由媽媽操心。

他還很理想化地認為，移民美國之後，他自己就搖身一變成為大伯一樣的人，人人羨慕的金山客。每想到這裡，他都飄飄然，覺得換個地方，自己就可以揚眉吐氣，人前人後張揚恣意地活著，跟前半生的鬱鬱不得志告別。所有那些無視他的人、那些投來過不屑目光的人，都要後悔當初的輕慢。腸子都要悔青地懺悔，就該小心地賠著不是，毫不猶豫地恭維他。他能去美國啦，一說到這，他的優越感就升騰而上。哼，你們修練八輩子也去美國沒門！

這著實令爸爸得瑟了好一陣子。那些日子，沒見他黏家的，日日豪氣沖天地會朋友，告別宴吃完了一席又一席，吃得摸不著北。就像人們流行的說法，忙著、累著，但是快樂著。

與此同時，心思縝密的媽媽也一樣地忙碌。還沒來得及歡喜，就開始打點他們出國的行裝。什麼該帶、什麼不須帶，幾時訂航班、買什麼機票，她都精細地盤算過。（四）