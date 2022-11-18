若干年前的場景又回來了。這次，我不用任何筆名，老老實實、毫無遮掩地袒露一切，就像訴說生活中再平常不過的事。

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一年後，那天清晨，我在家裡寫東西，接到一個屬地為H城的電話。原來是沈先生。H城回來不久，他付給我一筆差旅費做為那幾天勞動的補償。從那以後，我不再接那方面的活，有種解脫之感。

「我不是來找你寫書的。」電話接通後，熟悉的聲音響起。

他來S城辦事，想找我聊聊。這一次，他沒有戴棒球帽，頂著一頭花白的頭髮，與記憶中判若兩人。我有些吃驚，不過一年時間，怎麼老成這樣了？或許，這只是錯覺，頭髮給人的錯覺。不知道他有沒有開始畫畫，我記得當初他還為此焦慮過。

「也畫一點，但總是畫不好，哪有那麼容易啊。一畫就畫成山寨版的董源、石濤、徐渭、八大山人，統統不是自己的東西。

「看來，我還是適合臨摹。朋友們都這麼說。」他一陣苦笑。

「只有把臨過的忘記……重新找感覺、重新開始。」我知道這麼說說是容易的，做起來太難。

「是我以前仿太多了，自作孽不可活啊。」他一個勁地搖頭，似乎對自己的行為感到不可思議。

我大吃一驚。以前，從未見他這樣過。「西方很多畫家不是靠臨摹羅浮宮的名作成為大師的嗎？比如古斯塔夫‧莫羅，還有他的學生亨利‧馬蒂斯，他們就經常這麼做。」我這麼說，倒不完全是為了安慰他。

「那個不一樣的。他們是虔誠地學習，而我是為了賺錢。」他倒是坦率，「那段時間天天畫，有時候一天畫一張，根本停不下來。很多人等著要呢。」（一三）