趙梅英／圖

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米尼教授注定要走進她的生活，並且成為無法抹去的一部分。一開始，她並沒有意識到，或者說，她是有意迴避，甚至強迫自己不去這麼想。

在她居住的那個大學城裡，留學生 圈子不大，大家彼此都認識，甚至很熟稔。提起吳梅，沒有不知道的，很多人叫她吳姊。不光是她年齡比別人大了幾歲，她的經歷也不一般。上山下鄉、返城高考、結婚生子、出國留學，她步步緊跟，哪個都沒落下。這樣兜兜轉轉十來年，奔到美國的時候，人已經三十多歲了。

吳梅梳著披肩髮，髮絲黑得透亮。她的眼睛不大，但透著一股靈秀氣。不管從哪個角度，她在鏡子裡看到的總是兩個吳梅。正面的吳梅臉色青白，眼神少有笑意，薄唇抿得緊緊的，面頰上的暗色斑點一目瞭然。那是兒子毛毛來到這個世界回贈給她的禮物，沒什麼好抱怨的。可背面的吳梅卻是別有洞天，陽光曬過的蜜色皮膚光潔透亮，眼神裡時不時漾出一個嫵媚，很能攪動人心的。二十歲的吳梅絕不輸於嫵媚，這個徐凱心裡最有數，不然他也不會萬里迢迢，追著太太來到美國。

有女友曾私下給她遞悄悄話：「吳姊，放鬆一點，別老是一臉嚴峻相，人家都說你跟江姊似的。」

「是嗎？」吳梅驚異地瞪大眼睛，這可不是她想像的自己。很多時候，呈現出來的那個她與她希望別人認定的她之間，存在著相當大的距離。

冬天她愛穿一件黑白格子雪花呢短大衣，還是N年前北京街頭流行的款式，雙排釦、大翻領，居然有識貨之人給她指出來：「你穿的這件很像列寧服嘛。」

吳梅嘴角輕輕一撇，「真正的時裝是不會過時的，懂嗎？」人家便無語。

服裝過不過時全在於人的眼光，要說過時的，那只有人。她幾乎沒在美國買過衣服，從頭到腳的穿戴都是回國雲遊淘寶所得──麗江的紮染裙子、蘇繡真絲巾、秀水東街的絲質旗袍，連花雨傘都是杭州天堂牌的。這樣頗具中國特色的打扮，給了她極高的辨識度，在熙熙攘攘攘的人群裡，你毫不費勁就能一眼認出她來。

米尼教授就是一眼便認出她來的。吳梅一下飛機，便遭遇颶風，沒想到美利堅是用大雨如注來迎接她的。她正在左顧右盼時，一個留著絡腮鬍子的中年男人逕直朝她走過來。他穿一件淺灰色夾克衫，深灰色棉質長褲，頎長的身材顯示出長期堅持運動的結果。

「你就是梅，我沒猜錯吧？」他伸出同樣頎長的手，手背上一層細細的茸毛，吳梅不好意思地把目光移開。米尼教授只輕輕地握住她的手，霎然間，像有一股電流順著她的指尖傳遍全身，讓她猝不及防，心頭一顫。她抬起頭，米尼正注視著她，好像在看一個逃學的孩子。吳梅有些慌不擇路，情急之下冒出了一句：「你是怎麼認出我來的呢？」

米尼朗朗地一笑，「你回頭看一看，機場裡還能找出第二個中國女孩嗎？」

吳梅的臉唰地一下紅了，他稱呼我什麼──Chinese girl，我都三十四歲了，兒子都上幼兒園了，在國內已經歸入中年婦女的行列。吳梅還不懂美國男人，衝八十歲老太太都可以喊女孩的。「女孩」可不一定意味著年輕，最多也就是可愛的暱稱。米尼不經意的一句「中國女孩」，攪得吳梅心裡翻江倒海。她和米尼教授從未謀面，是喬治‧米尼教授發表在一本生物醫學工程雜誌上的論文，為他們牽線搭橋的。1993年，伊妹兒在中國尚未安家落戶，打到美國的國際長途每分鐘將近十美元的天價，讓平常百姓望而卻步，兩個人的聯繫都是通過信件。

「太好了，終於過來了，這下我們不用再隔著太平洋講話了，對不對？」說完，米尼大聲笑起來。

吳梅覺得自己像是在做夢，就在幾個月前，她還在為護照簽證奔波到筋疲力竭。為了早一點拿到留學生簽證 那一紙公文，她趕公交車換地鐵 ，汗流浹背一路小跑到長安街電報大樓，給米尼教授打國際長途。（一）