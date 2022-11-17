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密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

千禧輪上（一五）

孟絲

緊跟著是維加斯的業餘歌手，他專門模仿不同歌星唱歌，一會兒是法蘭克‧辛納屈、一會兒是吉米‧戴維斯，轉眼之間又成了貓王……贏得全體觀眾熱烈掌聲。後來有紐約的一對情侶表演熱情的拉丁舞，女主角銜著一枝紅玫瑰，男主角手中舞著一方紅圍巾，似鬥牛又似調情，悠揚的探戈舞曲令人著迷。節目在湯米的說笑聲中熱烈進行著。

而後，湯米說，午夜到來，大家注意，一場動人心弦的舞蹈即將登上舞台，請大家張開即將入睡的眼睛，盯緊舞台。震耳欲聾的音樂排山倒海而來：「Bad boy, Bad boy……」出場的是一個壞蛋模樣男子，頭戴禮帽、手拿拐杖，一副黑色墨鏡、緊身白色西裝，外罩一件皮大衣，踏著音樂節拍舞動著雙腿，抖動著全身，一副玩世不恭的模樣出場。兩旁伴隨著兩個妖冶艷麗的女伴，三人環繞著舞台且跳且舞。

觀眾的熱情被挑動起來，有的吹口哨、有的大聲叫好。三人跳著、舞著，在觀眾熱烈掌聲中，男舞者開始在舞台上脫衣：首先手杖被丟得老遠，而後脫皮大衣、短夾克、禮帽、西裝外套、白色襯衫……誇張的假動作配合著快旋律，全場跟著呼嘯騷動……

「脫！脫！脫！」人們重複喊著，觀眾起鬨要他們繼續舞動下去。絲絨帷幕降下再度開啟，所有才藝表演人員到場，向台下觀眾致意，熱烈掌聲響起，一次又一次。

湯米上台，大聲宣布比賽節目到此結束，明天宣布獲獎團隊。下面更精彩的節目是：十一樓露天游泳池旁，今夜準備了非常豐富的消夜。（一五）

游泳

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