她怕和熟人相見的次數多了，再揭起心中那些沉重的往事。她拖著沉重的腳步回到家裡。遇見梁山的事情，她沒有跟于滿倉說，說了又有什麼用？

月光如水一樣瀉在大街上，流淌在樹枝的縫隙間。回到家的劉繼紅站在窗前看著外面的夜色，心裡百感交集。此時于滿倉已經發出輕微的鼾聲。

這一夜注定是一個不眠之夜。對梁山、對劉繼紅，都是。

一道亮光從窗簾的縫隙中閃進來，繼而一聲清脆的雷聲將劉繼紅從夢中震醒，隨後暴雨 如注。

她摸出枕頭旁的手機 ，微信 通訊錄處新添了一個想要加自己的朋友。劉繼紅打開一看，一位署名「盼弟的天空」的陌生人想添加自己。看到「盼弟」兩個字，劉繼紅一下子清醒了一大半。她揉揉眼睛，看見了後面的那句話：「劉姊，可是你？」

劉繼紅將手指放在「添加」兩個字上，卻沒有馬上按下去。她眼前又浮現了白天在梁山家裡的場景。許多年過去了，她從來都沒有換掉錢包裡的這個小鏡子。她甚至把它從國內帶到國外。這面鏡子總是能夠提醒她，自己如今的生活多麼來之不易。

她從那面鏡子裡，看著自己從二十五歲活到五十二歲。她有時候從鏡子裡，盯著看自己的眼角，那眼角從平滑如水到有三條小小的溝壑，再到如今數不出來幾條溝壑。鏡子後面的鋁皮早已經被磨得更加蒼白，她也沒有捨得換掉。

鏡子就像是一本日記本，誠實記錄著她這些年來走過的路。鏡子和鏡子裡映射出來的是她人生路上最難忘的那段日子。其實另外一個深層的原因，是她一直因為沒有幫李盼弟攔截住她那段被家人強加在身上的婚姻枷鎖而感到沮喪。（全文完）