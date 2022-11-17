從那以後，記憶的橡皮擦不斷重複著，試圖擦去那一頁。但白天擦去的，會在夜晚的夢裡回來。那些年裡，一個叫「姜曉蘋」的人，不斷躲在曉安、藺小安、衛安然、安安等人身後，重複講述那個故事。版本就像翻滾的雪球越來越多，讓人眼花撩亂。

第二天早晨，我從皇冠酒店所在的晨曦路走到聽松街，這個城市別的道路都被不同程度地拓寬了，只有這裡仍保持原樣。當年就讀的院系已經搬走，變身為成人教育 學院。校園裡進不去，只好隔著鐵門張望幾眼。

街上明顯冷清許多，找到那家常去的奶茶店，居然還開著。像從前那樣，我找個臨街的位置坐下，掏出隨身攜帶的書籍攤放在面前的桌子上，望著窗外來往車輛以及馬路兩邊的梧桐樹發呆。腦海裡無數次想過這個場景，但當真的來到此地，一切都顯得平淡無奇。

馬路對面，未掃盡的梧桐樹葉被過往車輛碾得粉碎，有一些則被氣流頂到半空，盤旋幾圈，又輕輕落下。不會再發生什麼了，連那樣糟糕的事情也不會有了。

根本沒有人在意那些，即使知道了也無所謂。兵荒馬亂的，馬上就要畢業、找工作……和自己有什麼關係呢？古往今來，真正與自己有關、念念不忘、無法抹去的事又有幾件，又有多少值得被記錄下來？

那些痛苦和糾結，真真切切地存在過，並永遠存在下去。悔恨、逃離都無濟於事，連時間都無法完成的事──我居然以為自己可以做到。

從奶茶店出來，穿過十字路口，便來到那片密密匝匝的樹蔭下。光影在頭頂上搖曳、晃動，發出窸窣、細碎的聲響，人在其中，就像站在陰影與光亮並存的舞台上。（一二）