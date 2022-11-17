王幼嘉／圖

其實，他後來發現，他的父母都對大伯母有種莫名的心怯。這個比他們都年輕的女人似乎很隨和，卻又無端生出距離感，無法靠近，高冷得讓人捉摸不透。她即使面帶微笑和你說話，也不代表她的話一定是客氣的。她會當眾打斷爸爸喳喳呼呼的廢話，說：「閉嘴，沒你的事。」惜字如金輕輕的一句，語氣中聽不出任何感情色彩，可就是自帶氣場。爺爺、奶奶甚至大伯在場都不作聲，形同默許。

爸爸對大伯母極盡討好，卻總是不得要領。媽媽呢，是羨慕妒忌恨，心情複雜。自己的丈夫管束不了，她也希望藉大伯母之手管教管教他。可這也正是她的瘡疤。

大伯母在父母面前有權威，不僅因為她是他們的大嫂，還因為爺爺喜歡她。爺爺不只一次在人前公開稱讚他這個大媳婦。毫無忌諱，正如他誇獎大伯，根本無須顧及爸爸的顏面，好像爸爸沒有自尊，媽媽也無須自尊。是的，一定就是這麼認為，不然，爺爺怎麼會逢人就喜孜孜地說：「我最喜歡這個媳婦，她給我培養了一個好孫子、一個乖孫女。」

要知道孫子輩裡，他才是長孫。他出生幾個月之後，堂弟才在美國呱呱落地。他們同年，還和爺爺同一個生肖。本來是有緣的，他還是爺爺從小帶大的呢。爺爺不是應該跟他更親嗎？可是自從爺爺去了趟美國，參加堂弟、堂妹的畢業典禮，回來就讚不絕口。雖然爺爺聽不懂英文，也不喜歡住在美國，可是知道了堂弟、堂妹在學校都是榮譽畢業生、讀的都是名校，更不把他這個長孫放在眼裡。

誰讓他高中都沒考上，復讀了一年，結果還比同齡的堂弟遲進大學。而且他讀的高校也是拿不出手的，還是大伯幫他給了一大筆贊助費，才勉強拿到畢業證書。大家心知肚明這樣的畢業證書太多水分，等於是用錢買的，對他的就業毫無助益，他一樣混不出什麼名堂來。

大伯母問過他一次，考到了哪個學校、讀什麼專業？他含含糊糊地回答，出了一頭大汗。他相信大伯母搞不懂自己在說什麼，可是她也沒追問下去。他以為自己蒙混過關了。

可是回到家媽媽說：才不是呢。大伯母一聽就明白，你讀的學校比野雞大學好不到哪裡去。她通透得很，所以只問你一次。

這讓他覺得自己非常窩囊。非常惱火不甘地被人認定他跟他的爸爸一樣，是個扶不起的阿斗。

歲月還是蹉跎著，直到他二十五歲，漫長的等待總算迎來了轉機。他們家的移民 申請終於獲得批准。他雖然超齡，但是剛好實施了移民法新案，十幾年前申請時沒有超齡，是等待過程超齡的子女，再多加一份表格，就可以隨家人一起移民。

大伯將這些解釋給他們聽，他們似懂非懂，光是知道他們可以全家一起移民美國啦。至於要遞什麼表格、繳多少費用，都是大伯包辦的。他們無須弄明白，也根本弄不明白。

這麼多年的等待，他們都疲乏了。他們認識的很多鄰居、工友、熟人都出國旅遊幾趟，只有他們從來沒出過國。哪怕泰國、馬來西亞、越南 也沒去過。不只是經濟上的考量，還因為等移民。美國是連旅遊都去不了。聽說去美國旅遊的十年簽證 很容易拿到，大伯的朋友都簽了證，到美國玩過不只一趟。爺爺也去美國大伯家住了三個月，奶奶更是住下就不回來了。只有他們一家，申請了移民簽證，據說與旅遊簽證衝突，只能留在國內無了期地等等等。

倒是一直擔著個令人無限遐想的名聲，將要移民美國。可就是一直沒走成，爸爸的豬朋狗友大約都在心底笑他，一個大謊扯了這麼久。光打雷不下雨，說了十幾二十年，你不累，我們也聽累了。媽媽的家人也開始有微言，是真是假？等到孩子都這麼大了還在國內，還去美國嗎？

是呀，父母也不再年輕，在中國已過了大半輩子。現在才移民，還有這個必要嗎？不懂英文，關於美國的一切都是聽說的。他們肯定不適應新環境、新生活。不像大伯一家，人生的大半時光都在國外。異鄉已是故鄉，他們的根基在美國。（三）