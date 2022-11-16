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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

千禧輪上（一四）

孟絲

除了對不肖兒子震怒以外，也沒法替他處理善後，謝醫生對兒子說得最多的話就是自作自受。謝甜甜疼愛兒子，多年來兒子但凡惹了禍，她總有辦法替他解決。也許正因為媽媽的寵愛有加，養成了兒子驕縱蠻橫，對人、對事都毫無責任感？

那晚，郵輪節目主持人湯米安排了一場「旅客才藝表演大賽」。由旅客報名參加，當晚旅客觀眾評分，得獎者可獲郵輪免費遊加勒比海一周。許多人都感到興奮，摩拳擦掌，躍躍欲試。中國團裡本就有卡拉OK團員，有的團員歌喉很夠水準，也有社交舞的佼佼者。總之，凡稍具才藝的朋友都打算爭取免費遊加勒比海的大獎。

湯米是加拿大籍，三十多歲，是郵輪的節目主持人，十分英俊，個頭高挺，談吐風趣，是主持能手。許多平常話到他嘴裡說出來，就讓人笑個不停，女遊客中好多人對他迷個半死。

晚上十一時節目才開始，整整一個白天，湯米見人就叫大家今晚加油。雖然表演的旅客是少數，但參賽的氣氛卻被他炒作出來，開演前半小時，容納兩千多旅客的環形劇場便已客滿。

十一時一到，劇場舞台絲絨帷幕拉開，湯米穿著黑色燕尾大禮服，說了一串風趣幽默的開場白，旅客才藝表演開始。

第一位是來自俄亥俄的朋友，表演鋼琴獨奏，一首舒伯特的小夜曲，陪著螢幕上點點繁星，讓聽眾沉浸在靜謐的夜色裡。而後是波士頓來的一對夫妻，裝扮成海軍水手，表演了一場踢踏舞，踢踢踏踏、踏踏踢踢，簡捷的韻律，令人覺得神清氣爽，得到不少掌聲。（一四）

郵輪 劇場 波士頓

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