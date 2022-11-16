劉繼紅甚至也想起了老單，那個銀行辦公室主任，整天看著自己吃了幾個包子的辦公室主任兼職食堂管理員。

可是如今他們這些人都在哪裡，她們兩人誰都不知道。而且兩個人心中同時有一個疑問，就是李盼弟為什麼在鏡子裡面，藏下這麼一句話呢？離開三○八室的那天，她為什麼不當面告訴她們？許多年過去了，她又在哪裡？

兩個人沉默下來，那個叫李盼弟的女孩，她是否安好？她們從來沒有想過，但是看到那一行字後，兩個人的心卻無法靜下來了。

劉繼紅想起來，李盼弟離開的那天，她又返回宿舍，叮囑自己保存好那個小鏡子時的模樣。原來李盼弟早早暗示過自己，可是自己怎麼就沒有注意到呢？她忽然之間明白了李盼弟，那真是一個好姑娘啊！她為了弟弟的幸福，犧牲了自己的愛情，雖然走入婚姻，卻又心有不甘。為了給自己留下些許對未來的希望，將那句話留在了鏡子背面。如果有意外，她還期待著室友去救她。

劉繼紅仔細端詳那個小鋁皮鏡子蓋，她忽然意識到，這個鏡子不是來自於某家商店，而是一個工匠之手，那一定是李盼弟曾經的未婚夫做的。她聽李盼弟說過，他是一個倒鋁鍋手藝人。看來李盼弟當時是真的捨不得拋棄那段愛情，但是又不得不捨棄，將自己曾經的心愛之物，給了三○八宿舍她最信任的、有著大學文化的劉姊了。

劉繼紅深深嘆了一口氣，她不知道如今的李盼弟生活得是否如意，是否有著美好的家庭生活。她心裡其實看好了梁山這個一居室的房子，但她不打算租下來了。她忘不了三○八宿舍，她忘不了過去。（二三）