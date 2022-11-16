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川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

橡皮擦（一一）

草白

那件事發生在畢業前一個月，我想忘掉它，就像忘掉一件無關緊要的事。時間過去那麼久，我差不多做到了。我認為自己已經做到了。現在，十年過去，我第一次回到這裡。

那天晚上，熟悉的夢境又出現了。我跌跌撞撞地從爬滿凌霄花的宿舍樓下來。黃昏的廣播室裡傳來一個消息，我幾個月前寫的文章獲獎了。播音員開始朗讀正文，同時有背景音樂響起；是笛子，也有可能是簫，就像從那篇文章內部流淌出來，那麼優美，充滿潔淨的芳香，讓人想起雨後的樹林。

可我的五臟六腑都在燒，腦袋轟鳴、腳底發飄，從宿舍樓的樓梯上一路滾下來。路邊草叢裡四處墜落的凌霄一地猩紅，就像從我的眼睛裡流出。所有的耳朵都在聆聽，試圖發現破綻。只有我知道破綻在哪裡。

學校閱覽室的書報架上，某張報紙的副刊上登著一篇文字，想像未來十年後的自己會身處何地、做著何事。那正是老師布置的周末作業，我看著眼熱心跳，那些句子如此貼切，就像是自己寫的。我抄了幾句，又抄了幾句。我哪裡知道，他們要將它拿去參加什麼徵文比賽。還好，題目是自己寫的，開頭、結尾也是。上天保佑，千萬不要獲什麼獎。

廣播裡的消息把我徹底震垮了。那個神情刻板的圖書管理員一定發現了什麼，他幾乎每張報紙都看，連廣告也不放過，此刻一定在趕去廣播站投訴的路上。我不知道自己怎麼度過那段播報時間，渾身發燙、四肢戰慄，在操場上奔跑起來。我像瘋了似的，步態要多可怕就有多可怕。

我恨不得全世界的耳朵就此聾了，沒有人能聽到那可怕的聲音，連播報它的人都聽不見，不知自己在說什麼。（一一）

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